Algérie/Togo: CAN 2021 - Un tirage abordable pour l'Algérie ?

Djamel Belmadi a réagi au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) qui a eu lieu mardi à Yaoundé. Le technicien algérien s'est montré très prudent sur le groupe des Fennecs.

Absent à la cérémonie du tirage au sort, Belmadi a livré ses premières impressions sur le groupe dans lequel sont logés les Fennecs. Même s'il reconnait que l'Algérie et la Côte d'Ivoire font figure de favoris dans le groupe, le sélectionneur se montre très prudent.

« Nous allons affronter la Cote d'Ivoire, on a déjà rencontré cette équipe lors de la dernière CAN en Egypte et tout le monde se souvient de ce match. Il y'a aussi la Sierra Leone et la Guinée-Equatoriale. C'est clair que les deux favoris sont l'Algérie et la Cote d'Ivoire, mais en Afrique, il n'y a pas de petite équipe, l'élément de surprise est toujours présent, nous devons être prêts et intelligents. »

Tenant du titre de la compétition, l'Algérie sait qu'elle sera très attendue et même fera figure d'équipe à abattre. Les maîtres-mots restent selon Belmadi, le travail et l'humilité.

« Gagner une deuxième Coupe d'Afrique est très difficile. Lorsque vous gagner une coupe il est dur de la regagner une seconde fois. Regarder la France par exemple, championne du monde, elle s'est fait éliminer dès les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. L'Allemagne et l'Algérie de 2014 sont de bons exemples aussi. Il faut continuer à travailler et garder cette humilité. »