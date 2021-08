Afrique: CAN 2021 - La réaction de Corentin Martins sur le groupe de la Mauritanie

Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie a livré ses impressions après le tirage au sort des groupes de la prochaine Coupe d' Afrique des Nations qui a eu lieu ce mardi au palais des Congrès de Yaoundé. Selon lui, le tirage ne sera pas facile pour sa sélection mais cette dernière aura sa carte à jouer.

Logé dans la poule F en compagnie de la Tunisie, du Mali et de la Gambie, la Mauritanie devra cravacher dur pour espérer aller au tour suivant.

Selon le sélectionneur national de la Mauritanie, joué face aux autres équipes du groupe F ne sera pas chose facile malgré qu'ils aient eu à affronter certaines.

« C'est un tirage qui ne serait pas facile. Mais on connait bien au moins deux équipes, puisqu'on les a eu en Egypte à la CAN 2019. Il s'agit du Mali et de la Tunisie. On a aussi joué la Gambie en phase des qualifications de la CAN 2017. La Gambie a changé et a beaucoup progressé et s'est brillamment qualifiée pour cette CAN au Cameroun. Ce qu'on cherchera à faire c'est de faire mieux surtout que la CAN en Egypte et essayé d'aller chercher la qualification pour le tour suivant » a laissé entendre le sélectionneur national de la Mauritanie.