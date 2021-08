Afrique: CAN 2021 - Le sélectionneur du Syli national ne craint aucun adversaire

Dakar — L'équipe de Guinée qui jouera dans le groupe B contre le Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe en phase de poules de la CAN ne craint aucune sélection et veut aller le plus loin possible , a déclaré son entraîneur, Didier Six.

"Personnellement, je n'ai aucune inquiétude à avoir, c'est un groupe difficile pour tout le monde, je ne crains personne", a dit le technicien français qui va démarrer la compétition contre le Malawi le 10 janvier.

L'ancien attaquant des Bleus qui a remplacé Paul Put qui a conduit la Guinée en huitième de finale de la CAN 2019, rappelle qu'il n'y a plus de petite équipe en Afrique.

Au sujet du Sénégal, Six avance que son équipe a pris "de la confiance et de l'expérience et peut rivaliser".

Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, les Lions avaient battu le Syli national 3-2 en quart de finale de la CAN en 2006. Depuis lors, les deux équipes n'ont pas été des adversaires en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations.

La poule B est logée à Bafoussam à environ 300 kms au nord de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun.