Sénégal: Lutte contre la Covid-19 - GAINDE 2000 à l'assaut de la transmission en entreprise

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, GAINDE 2000 mène une action de sensibilisation pour que chaque salarié au sein de son entreprise améliore sa compréhension sur les enjeux liés à cette maladie et augmente ainsi sa protection personnelle ainsi que celle de ses collègues, sa famille, ses proches et amis. En ce sens, l'entreprise a invité, hier, le Professeur Daouda NDIAYE, éminent spécialiste de la question, qui a animé un webinar sur le thème « Comment rompre la chaine de contamination en entreprise ».

« C'est une maladie grave, qui n'épargne personne, tue et qui est en train de faire des ravages parce qu'il y a des quartiers où des morts ne sont pas répertoriés. », rappelle d'emblée le Pr Daouda Ndiaye, qui animait, hier, un webinar sur le thème « Comment rompre la chaine de contamination en entreprise ». Ce webinair a été organisé par l'entreprise GAINDE 2000, dans le cadre de ses actions de sensibilisation contre la Covid-19.

Pour lui, le virus peut se poser sur n'importe quelle surface à l'instar d'une table, d'un guichet d'une banque, a des Gab, des portuaires de voitures, des maisons entre autres. C'est pourquoi, Pr Ndiaye souligne que la désinfection des locaux est extrêmement importante. Parce que « le virus restant par exemple sur la poignée d'une porte, l'individu peut le choper à n'importe quel moment ».

A l'en croire, la prise de température est très importante à l'entrée des endroits qui accueillent des personnes comme les entreprises. En effet, si à l'entrée, l'on mesure la température de l'individu et que l'on constate qu'elle est élevée, il indique qu'on informe la personne qu'elle devrait vérifier son état de santé auprès d'un spécialiste, notamment par rapport à la Covid-19.

« S'il est avéré que la personne avait attrapé le virus, grâce au système de surveillance à l'entrée de la structure, on est parvenu à bloquer la chaine de transmission que pourrait développer l'individu », note-t-il. Avant de renseigner qu'une autre mesure de protection est de limiter les mouvements et les déplacements. Parceque , explique le Pr Daouda Ndiaye, le virus ne se déplace pas lui-même. « Ce sont les individus qui le font circuler avec eux et développer ainsi la chaine de transmission. »

Aussi, relève-t-il, le respect de la distanciation sociale, tout comme le port de masque, reste un moyen efficace de protection contre la maladie en ce sens qu'il minimise les risques de contamination à travers les postillons. Un autre élément, également très important par rapport à la lutte contre la Covid-19, est, d'après Pr Ndiaye, la vaccination. A l'en croire, le débat autour de la vaccination est normal ; les scientifiques l'ont compris et cela existera toujours comme on l'a vécu sur le vaccin pour le Sida et Ebola. « C'est cela la médecine, la science. C'est la démocratie ». Selon lui, chacun donne son avis mais soutient-il, tout de même, les positions des uns des autres doivent se baser sur la science.

Les personnes non vaccinées sont en danger

Pour le spécialiste de la santé, au Sénégal, il n'y a pas encore un rapport factuel qui montre clairement le taux de protection grâce à la vaccination mais il est « persuadé que les vaccins jouent un rôle fondamental dans la lutte contre la pandémie ».

Pour preuve, explique-t-il, si l'on considère la létalité (personnes qui décèdent à cause de la Covid-19 », on notait au début que c'était les adultes qui mouraient le plus mais maintenant les victimes sont plus du côté des jeunes. Cette situation s'explique, selon lui, par le fait que les jeunes n'étaient pas parmi les cibles priorisées pour la vaccination.

En entreprise, Pr Daouda Ndiaye souligne que même si les gens sont obligés de venir au service, il est important de diviser le personnel (une équipe travaille une semaine et l'autre prend la relève l'autre semaine). Cela permettrait « le jour où l'on aura une personne infectée, les autres vont être isolées ». C'est pourquoi, dit-il, l'entretien permanent des locaux demeure une nécessité.