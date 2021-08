Afrique: Mwase - "Nous devons nous préparer mentalement et physiquement pour la CAN TotalEnergies

Le sélectionneur du Malawi, Meck Mwase, a réagi au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies (AFCON), affirmant que ses Flames devront se préparer mentalement et physiquement s'ils veulent dépasser les phases de groupes.

Mwase s'est exprimé peu après le tirage au sort au Palais des Congrès de Yaoundé mardi soir lorsque le Malawi a été logé dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la Guinée et du Zimbabwe.

« C'est un tirage au sort et c'est comme ça. Nous ne pouvons pas choisir qui rencontrer lors de la phase finale de la CAN. Nous pensons que toutes les équipes ont une chance de progresser. Quant à nous, tout dépendra de la façon dont nous nous préparerons mentalement et physiquement. Tout ce que nous pouvons faire, c'est bien nous préparer pour le tournoi. Nous croyons en nos garçons et qu'avec de la détermination, nous pourrons atteindre le tour suivant », a-t-il déclaré.

Pour Mwase, toutes les équipes qui se sont qualifiées pour la CAN TotalEnergies, Cameroun 2021 sont fortes et doivent être respectées pour avoir atteint ce stade.

« Il n'y a aucune petite équipe à ce niveau. Toutes les équipes ont travaillé dur pour se qualifier et elles commenceront toutes le tournoi sur un pied d'égalité, donc tout dépendra de l'approche des matches », a-t-il déclaré.

Mwase a précisé qu'il utiliserait les prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 pour évaluer la préparation des Flames avant la phase finale de la Coupe d'Afrique.

"Comme vous le savez, il ne reste qu'une semaine environ avant de commencer à nous préparer pour les éliminatoires de la Coupe du monde, nous allons donc utiliser ces éliminatoires pour nous préparer à la CAN. Par la suite, nous allons nous asseoir avec la fédération et tracer la voie à suivre sur la façon dont nous allons nous préparer et où nous camperons », a-t-il déclaré.

Lors des éliminatoires de la Coupe du monde, le Malawi affrontera le Cameroun le mois prochain, avant de croiser le Mozambique et la Côte d'Ivoire, plus tard.

Dans son histoire du football, le Malawi n'a participé qu'aux CANs 1984 et 2010 et, à ces deux occasions, le pays n'a pas réussi à traverser la phase de groupes.

Lors de l'édition 2010, le Malawi a battu l'Algérie 3-0 lors de son premier match avant de s'incliner 2-0 face à l'Angola et 3-1 face au Mali.

Ses débuts lors de la CAN 1984 en Côte d'Ivoire avaient été encore plus difficiles, le Malawi avait fait match nul 2-2 contre le Nigeria puis s'était incliné 3-0 contre l'Algérie et 1-0 contre le Ghana.