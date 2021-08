Sénégal: Afrobasket " Kigali 2021" / Remise du drapeau à l'équipe du Sénégal - Les Lions appelés à s'armer de "ténacité, de combativité et de solidarité"

En partance pour l 'Afrobasket "Kigali 2021" l'équipe nationale masculine du Sénégal a officiellement reçu le drapeau national ce mardi 18 août, des mains de Paul Ndione secrétaire général du ministère des Sports. Une occasion pour le représentant du ministre Matar Ba de galvaniser et de délivrer le message du chef de l'Etat et de tout un peuple pour la reconquête du titre continental que le Sénégal n'a plus gagné depuis l'édition de 1997 à Dakar.

Avant de rallier Kigali pour la 30e Afrobasket qui se dispute du 25 août au 5 septembre, l'équipe nationale du Sénégal a reçu ce mardi 18 août le drapeau national au Palais des Sports Dakar Arena. Une occasion mise à profit par Paul Dione, représentant le ministre des Sports Matar Ba de délivrer le message du Chef de l'Etat et des Sénégalais. Mais surtout de les galvaniser pour la reconquête du titre que les Lions n'ont plus remporté depuis l'édition disputée à Dakar. " Le message de nos très hautes autorités à votre endroit est un message d'espoir. Un espoir énorme à la dimension de l'héritage glorieux que vous ont légué vos aînés, les générations de basketteurs qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du basket africain. L'ambition de nos hautes autorités et des populations en général est de reconquérir le trophée continental.

Pour se faire, il faudra s'armer des vertus cardinales chères aux peuples sénégalaises notamment la ténacité, la combativité, la solidarité", a t- il déclaré. Le représentant du ministre des Sports a également tenu à rappeler à Youssou Ndoye et aux Lions le sens du maillot national. " il importe de rappeler que le fait de porter le maillot national exige de notre part et en toute circonstance et en tout lieu, de toujours mettre l'intérêt supérieur de la nation. En effet, tout acte que vous posez durant cette campagne aura une incidence sur l'image de notre pays", soutient-il. Les Lions vont rallier ce vendredi la capitale rwandaise.

REACTIONS...

YOUSSOU NDOYE, CAPITAINE DES LIONS : "Nous avons un bon esprit de groupe"

"Nous sommes contents de recevoir le drapeau national. On dit merci à tous les Sénégalais. Nous allons à Kigali pour gagner l'Afrobasket. C'est le rêve de tout un peuple. Je pense que nous avons un bon esprit de groupe et on s'est bien préparé. L'objectif, c'est de gagner "

LEOPOLD GERMAIN SENGHOR (DIRECTEUR DE LA HAUTE COMPETITION) : " en termes de préparation, on a franchi un cap"

" En termes de préparation, on a franchi un cap. Nous avons un staff technique plus étoffé dans l'équipe nationale. Sur le plan médical il y a un plus. Donc sur ce plan-là, l'Etat a pris toutes les mesures pour que l'on puisse avoir des personnes ressource de qualité. L'Etat a joué sa partition. Il revient à la Fédération sénégalaise de basket-ball, au staff et aux joueurs de jouer les leurs. Nous sommes confiants par rapport à cela"