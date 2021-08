Sénégal: Prise en charge des maladies tropicales négligées - 7 885 156 personnes à risque au Sénégal

7 885 156 personnes, c'est la population à risque de contracter une maladie tropicale négligée (Mtn) au Sénégal et ayant besoin de chimiothérapie préventive. Cette révélation est du docteur Dr Ndéye M'backé Kane, coordonnatrice du Programme national de lutte contre les Mtn à la Direction de la lutte contre la maladie (Dlm) logée au ministère de la Santé et de l'action sociale (Msas). Elle s'exprimait hier, mardi 17 août, lors de l'ouverture des travaux de l'atelier du lancement officiel du Comité national de lutte contre les MTN à Dakar.

A l'instar de nombreux pays africains, le Sénégal est endémique à 13 maladies tropicales négligées sur les 20 recensées à travers le monde dont la bilharziose, les géohelminthiases, le trachome, l'onchocercose, la filariose lymphatique entre autres. Selon les acteurs de la riposte dont la coordonnatrice du programme national de ladite maladie, Dr Ndèye Mbacké Kane: «la population à risque de contracter une maladie tropicale négligée au Sénégal et ayant besoin de chimiothérapie préventive est estimée à 7 885 156 personnes ».

Et de poursuivre : « Les Mtn sont des maladies dévastatrices, mais il y a des raisons d'être optimiste car elles peuvent être prévenues et traitées grâce à des stratégies efficaces et essentielles dans la réduction de la transmission et de la charge de morbidité ».

Face aux besoins urgents de réduire le nombre de maladies négligées tropicales, le ministère de la Santé et de l'action sociale du pays a tenu un atelier hier, mardi, à Dakar. Une rencontre qui vise d'une part, la prise de conscience de l'urgence d'aller plus loin et plus vite pour éliminer totalement les Mtn au Sénégal et, d'autre part, la nécessité d'engager toutes les parties prenantes du Comité national de lutte contre les MTN à agir pour mettre en œuvre des actions durables au bénéfice des communautés affectées par ces maladies.

Pour Dr Ndèye Mbacké Kane, le Sénégal s'est engagé, à l'instar de la communauté internationale, à atteindre les objectifs de développement durable en 2030 et à combattre durablement les MTN, ceci a été réaffirmé dans le PSE. « Notre pays adhère à la feuille de route 2021-2030 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l'élimination et le contrôle des MTN. Le Ministère de la Santé et de l'action sociale a inscrit dans son Plan National de Développement sanitaire et social 2019-2028 la lutte contre les MTN comme une ligne d'action prioritaire » a-t-elle avancé.

Et de poursuivre : « en effet, assurer le contrôle et l'élimination définitive des MTN demeure une priorité majeure pour notre pays, non seulement en raison des gains qui seront réalisés en matière de santé, mais aussi le contrôle et l'élimination des MTN sont essentiels au développement économique».

Pour rappel, les Mtn touchent plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde, dont la région africaine qui supporte environ 40 % de la charge mondiale de morbidité due à ces maladies qui constituent un véritable problème de santé publique.