Afrique: Tirage au sort CAN Cameroun 2021 - El Hadji Diouf et Rigobert Song lancent la compétition

Le Sénégal et le Cameroun ne partagent pas la même poule. Ils ne pourront s'affronter qu'au second tour selon différents scenarii. Mais déjà, El Hadji DIiouf et Rigobert Song ont annoncé la couleur de ce qui devrait être un match entre Lions. (YAOUNDE, Cameroun) -

Des piques! Une attaque ! Une contre-attaque! La Can 2021 est déjà lancée. Même si c'est en dehors des terrains. Hier, mardi 17 août, lors du tirage au sort, dans un palais de Congrès de Yaoundé au Cameroun plein à craquer, El Hadji Diouf connu pour ses fracassantes déclarations et surtout son patriotisme, a déclaré tout de go que « la finale va opposer l'Algérie au Sénégal».

Mieux, a ajouté l'ancien capitaine du Sénégal, double ballon d'or en 2001 et 2002, «aucune sélection en Afrique ne souhaite avoir le Sénégal comme adversaire». «Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la vérité», tonne Dioufy devant un parterre de hautes autorités de la CAF et de l'Etat camerounais. Mais la réponse du Cameroun ne s'est pas fait attendre.

Et comme en 2002 lors de la finale à Bamako, c'est Rigobert Song qui monte au créneau pour rappeler à Diouf qu'il a encore des restes. «Il croyait qu'il allait vite mais sur le terrain, il était lent », déclare Song en faisant allusion à cette finale perdue aux tirs au but. Et d'ajouter devant une assistance acquise à sa cause, «Face au Cameroun, on ne se pose pas de questions. El Hadji (Diouf) a oublié qu'on les a battus chez eux-mêmes.

Ici, la question de qui va remporter le trophée ne se pose pas: c'est le Cameroun. On n'est jamais aussi bons que quand on est en situation. Ils (Lions indomptables) savent ce qui leur reste à faire», a indiqué le capitaine courage des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, avant d'aller saluer son jeune frère.