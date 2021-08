Sud-Soudan: Deux religieuses prises en embuscade - "Assassinées de sang froid" dénoncent les sœurs

Juba — "Nos sœurs ont été tuées de sang-froid", déclare Sœur Christine John Amaa, de la Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus, en fournissant des détails sur le meurtre de Sœur Mary Daniel Abut, et de Sœur Regina Roba, victimes d'une embuscade le long de l'autoroute Juba-Nimule le 16 août. Selon les rapports, les deux religieuses faisaient partie d'un groupe de neuf sœurs lorsque des hommes armés ont attaqué leur bus.

"Notre ancienne supérieure générale, Sr Mary Daniel Abut, qui a servi la Congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de 2006 à 2018, et Sr Regina Roba, qui avait siégé deux fois au Conseil général, ont été tuées de sang-froid alors qu'elles rentraient à Juba après les célébrations du centenaire de la paroisse de l'Assomption de Notre Dame", explique Sr Amaa. Après l'embuscade tendue par des inconnus armés, raconte Sœur Amaa, les neuf religieuses "ont tenté de s'échapper et se sont cachées dans les buissons alentour". Les criminels ont réussi à trouver les deux religieuses et les ont tuées de sang-froid.

L'Archidiocèse de Juba a annoncé cinq jours de deuil pour commémorer les deux religieuses. "Au nom de l'administration de l'Archidiocèse catholique de Juba, je souhaite informer le public que toutes les institutions de l'Église catholique (universités, séminaires, collègues, jardins d'enfants, écoles primaires et secondaires) de l'Archidiocèse catholique de Juba seront fermées pendant quatre jours pour commémorer les défuntes Sœur Mary et Sœur Regina d'aujourd'hui 17 jusqu'au 20 août et le travail reprendra le 23 août", lit-on dans un communiqué du père Samuel Abe, Secrétaire Général de l'Archidiocèse de Juba.

Sœur Mary Daniel était la directrice de l'école Usra Tuna à Juba, tandis que Sœur Regina était tutrice et administratrice au Catholic Health Training Institute (CHTI) dans le diocèse catholique de Wau.

La messe de requiem et l'enterrement auront lieu le 20 août à la paroisse de la cathédrale Sainte-Thérèse-Kator.