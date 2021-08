Sénégal: Saint-Louis / Recherche en équations, modélisation et contrôle - Mathématiciens et informaticiens sénégalais et d'ailleurs en conclave à l'UGB

Les décideurs et les politiques publiques doivent plus prêter l'oreille aux scientifiques et aux chercheurs et faire confiance à l'expertise locale. C'est du moins la conviction du Pr Mamadou Sy, mathématicien et professeur titulaire des universités qui soutient que les pays africains pêchent parce qu'ils laissent l'expertise locale au profit d'une expertise étrangère. Il s'est exprimé avant-hier, lundi 16 août, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en marge de l'ouverture d'un atelier international de 5 jours initié par le Réseau de recherche en Équations aux Dérivés Partielles, Modélisation et Contrôle.

"Les mathématiques appliquées aux questions de développement sont faites au sein de la sous-région et ne demandent qu'à être présentées et valorisées", a soutenu Pr Mamadou Sy, mathématicien et professeur titulaire des universités à l'UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l'Université Gaston Berger de SaintLouis. "Les modélisateurs et les épidémiologistes que nous avons ont des résultats mais ces derniers doivent être transformés en projets et en programmes pour être appliqués. Parce que c'est important de faire confiance à l'expertise locale. Donc l'invite que je ferai aux décideurs et aux politiques publiques, c'est qu'ils prêtent plus l'oreille aux scientifiques et aux chercheurs", a-t-il ajouté. Il s'exprimait avant-hier, lundi 16 août, à l'occasion de l'ouverture d'un atelier international de 5 jours initié par le Réseau de recherche en Équations aux Dérivés Partielles (EDP), Modélisation et Contrôle.

En effet, le but de cet atelier est de présenter plusieurs aspects des EDP et de l'analyse stochastique, à travers 30 exposés donnés par des spécialistes reconnus. L'objectif principal est d'accueillir tous les mathématiciens du Sénégal et des invités internationaux pour une grande messe des mathématiques dans toutes ces branches notamment la recherche mathématique de haut niveau, la vulgarisation des mathématiques, l'application des mathématiques dans les disciplines des universités (Santé, agriculture, aquaculture, linguistique, droit, entre autres). Le Laboratoire d'Analyse Numérique de l'UFR de Sciences Appliquées et Technologie (SAT) et le Centre d'excellence Africain respectivement dirigées par les professeurs Mamadou Abdoul Diop et Maïssa Mbaye sont les organisateurs et mettent en œuvre tous les moyens disponibles pour recevoir les mathématiciens des autres universités et assurer une organisation parfaite.

Un atelier de 5 jours qui a réuni des PER permanents et doctorants des différentes universités (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Mali). Le Réseau de recherche (EDP-MC) vise à renforcer les groupes de recherche locaux existant, à créer la masse critique de chercheurs actifs nécessaires à l'essor de la recherche mathématique dans la sous-région de l'Afrique Subsaharienne, particulièrement à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), l'Université de Nouakchott (Mauritanie), l'Université de Cocody (Côte d'Ivoire) et à l'Université de Ouagadougou (Burkina Faso). Il est fondé en 1999 par trois équipes de recherche et compte actuellement 20 professeurs, 24 maîtres de conférences et 10 assistants titulaires d'un DEA. Il encadre une trentaine de doctorants (39).