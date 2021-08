Afrique Australe: Le Malawi parie sur l'augmentation de la production dans la SADC

Luanda — Le Président du Malawi, Lazarus Chakwera, a assumé, ce mardi, la direction de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en indiquant l'augmentation de la production comme l'une des priorités de son mandat.

Dans son discours au 41e Sommet de l'organisation, qui a débuté mardi à Lilongwe, capital du Malawi, l'homme d'État malawite a souligné le "grand défi" d'assumer la présidence de la SADC en pleine pandémie de Covid-19, avec un énorme déficit de vaccins.

Lazarus Chakwera, qui a reçu de son homologue du Mozambique, Filipe Nyuzi, le portefeuille de la présidence de la SADC, a reconnu l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) pour la résolution de nombreuses situations qui affectent les Africains.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui se termine mercredi, au cours duquel la délégation angolaise est dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Téte António, représentant le Président de la République, João Lourenço, abordera, entre autres, l'élection du nouveau secrétaire exécutif de l'organisation.

Le nouveau chef du secrétariat, qui sera élu parmi les candidats Faustin Mukela Luanga, de la République démocratique du Congo (RDC), et Elias Mpedi Magosi, du Botswana, remplacera Stergomena Lawrence Tax (Tanzanie), qui a occupé le poste pendant huit ans.

Il évaluera également les progrès accomplis dans la promotion et l'approfondissement de l'intégration régionale, conformément aux aspirations de la SADC, telles que définies dans le RISDP 2020-2030 et la « Vision 2050 », qui envisagent une région pacifique, inclusive, compétitive, industrialisée, avec un revenu moyen où tous les citoyens jouissent d'un bien-être économique durable, de justice et de liberté.

Lors de l'événement, qui se déroule sur place et en format virtuel, les dirigeants de la SADC signeront certains protocoles, dont celui sur la mobilité dans la région, avec la suppression des visas dans les passeports.

Le Sommet de la SADC se déroule sous le slogan « Renforcer les capacités de production face à la pandémie de Covid-19, vers une transformation économique et industrielle inclusive et durable ».

La devise vise à encourager la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP) de la SADC 2020-2030, en mettant particulièrement l'accent sur les piliers de l'industrialisation et de l'intégration du marché.

Actuellement, la SADC dispose d'une force conjointe au Mozambique pour aider ce pays à lutter contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado.

L'envoi de la mission conjointe a été approuvé en juin, lors du Sommet extraordinaire de l'organisation, qui s'est tenu dans la capitale mozambicaine, Maputo.

L'Angola participe à cette mission avec 20 militaires, dont huit officiers.

La SADC a été créée le 17 août 1992 à Windhoek, en Namibie, dans le but de promouvoir la croissance et le développement économiques, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la qualité de vie de la population, la paix et la sécurité, et le renforcement et la consolidation des valeurs culturelles, historiques et sociales dans la région.

C'est une organisation sous-régionale composée de 15 États membres, à savoir l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, Madagascar, le Malawi, l'Ile Maurice, le Mozambique, la Namibie, l'Eswatini, le Lesotho, la République démocratique du Congo (RDC), les Seychelles, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.