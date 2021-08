Sénégal: Covid-19 - 32% des cas de décès sont liés à la l'hypertension artérielle (Spécialiste)

LeSoleil.sn-Mounir Dia, Cardiologue, Secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie, informe que l'hypertension artérielle est à l'origine de 32% des cas de décès liés à la Covid-19. Il devient dés lors primordial, pour le patient, de veiller au contrôle, au risque de développer, une forme particulièrement sévère, de la Covid-19.

Dr Mounir Dia, Cardiologue, se prononçait ce 18 août lors du point sur l'évolution de la pandémie de Covid-19. Selon le spécialiste, «les personnes porteuses de maladies cardio vasculaires représentent un risque important de faire une forme sévère de Covid-19. Ce risque de gravité augmente particulièrement lorsque la personne n'était pas au courant de son statut ou n'était pas suivie par un médecin spécialiste», a-t-il dit.

Les principaux décès de comorbité enregistrés sont souvent liés à des complications cardiovasculaires. L'hypertension artérielle est retrouvée dans 32% des cas de décès liés à la Covid-19. Les AVC représentent 7% des décès de comorbité liés à la Covid-19. Toutes les autres pathologies réunies ont été retrouvées dans prés de 5,5% des cas de décès liés à la Covid-19, explique Dr Dia.

Il devient dés lors primordial pour le patient de veiller au contrôle au risque de développer une forme particulièrement sévère de la Covid-19. D'autre part, il est essentiel de noter que tous les patients qui présentent des cas sévères ne se sont pas préalablement vaccinés, ou à défaut, la vaccination n'est pas complète, souligne le médecin.

Les principales maladies cardio-vasculaires à risques sont aussi nombreuses que variées. Il y a l'hypertension artérielle. Cette hypertension est plus à risque, quand elle n'est pas bien contrôlée ou suivie. «Elle est d'autant plus grave lorsqu'elle est associée à d'autres facteurs de risques tels que : le diabète, le cholestérol, l'obésité ainsi que le tabagisme. En plus de l'hypertension artérielle, lorsque nous évoquons le comorbité, nous pensons aux antécédents d'AVC. De façon générale, toutes les maladies cardiovasculaires exposent à des formes graves et particulièrement les patients qui ont une fois développé la thrombose», informe le cardiologue.

Le surpoids et l'obésité sont également des facteurs de comorbité. La principale mesure contre la Covid est d'aller se faire vacciner. Le respect du suivi médical est tout aussi primordial. Il faut également scrupuleusement respecter les mesures barrières et éviter autant que possible de se retrouver dans les lieux de rassemblements, recommande t-il.