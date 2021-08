Cote d'Ivoire: Lutte contre la traite des personnes - Les victimes appellent les populations à une prise de conscience

A l'occasion de la célébration officielle de la journée internationale de la lutte contre la traite des personnes tenue le 16 août 2021 à Aboisso, des jeunes ivoiriens, victimes de ce phénomène ont partagé leurs expériences vécues. L'objectif est d'interpeller les populations à un éveil de conscience.

Témoignages poignants et édifiants. Koné Ahmed, âgé de 29 ans, victime de trafic illicite de migrants a décidé de tenter l'aventure à la recherche d'un mieux-être en Algérie en 2016. « Pendant que j'effectuais des travaux champêtres à Duekoué, j'échangeais avec des amis à l'extérieur qui m'ont convaincu de les rejoindre en Algérie pour obtenir de meilleures conditions de vie », a-t-il expliqué. C'est ainsi qu'il a pris l'initiative de s'y rendre en disposant d'une somme de 800.000 Fcfa. «Après avoir réuni cette somme, j'ai pris attache avec un réseau de passeurs pour notre départ, nous étions au nombre de 73 candidats en partance pour l'Algérie, c'est étant au nord du Mali que nous avions été victimes de maltraitance et de prises d'otage, dans le désert par des individus armés », a détaillé Koné Ahmed, soulignant qu'ils avaient été dépouillés de ce dont ils possédaient pour effectuer le voyage sans oublier les menaces de morts et de tortures qu'ils subissaient au quotidien.

Dans son intervention, il a fait savoir qu'il a réussi à intégrer l'Algérie où il fait l'objet d'un trafic humain pour effectuer des travaux forcés. «Nous avions réussi à nous échapper, jusqu'à ce que je sois rapatrié à la frontière du Niger par les forces de l'ordre algériennes et c'est ensuite que j'ai obtenu l'aide de l'organisation internationale pour les migrations (Oim) pour regagner la Côte d'Ivoire », a indiqué la victime.

À sa suite, Gbéhé Bah Larissa, âgée de 23 ans s'est retrouvée au Koweït en 2019 pour effectuer des travaux domestiques en raison des situations difficiles vécues à la suite au décès de ses parents en ces termes : « Étant dans ce pays, la vie n'a pas été facile, j'effectuais 22 heures de travail sans repos et sans une rémunération dans une famille koweïtienne sans compter les menaces de mort et les tentatives d'exploitation sexuelle ». D'un ménage à un autre, elle a également subi des tortures. Trouvant le moyen d'interpeller les autorités ivoiriennes sur la souffrance dont elle faisait objet. Elle a bénéficié de l'aide d'une Ong en collaboration avec la Croix rouge qui a facilité son retour en Côte d'Ivoire après 6 mois passés au Koweït.

Ces deux témoins, victimes de traite ont profité de cette journée pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne et celles d'Aboisso sur les dangers de la traite des personnes. Et aussi à les encourager à s'intéresser aux opportunités économiques et sociales qu'offre la Côte d'Ivoire au détriment de l'extérieur.

Membres d'une Ong œuvrant dans la lutte contre le trafic humain et l'immigration clandestine, ces victimes se sont engagées à sensibiliser les jeunes à éveiller leur conscience sur ce phénomène dont le thème était : «la voix des victimes nous guide».

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde Dogo a à son tour appelé les jeunes à prendre ses témoignages comme une certitude. Car, dit-elle « Mieux vaut mettre en place une activité génératrice de revenus chez soi, que de mobiliser de fortes sommes d'argent pour tenter une aventure à l'extérieur à la recherche d'un mieux-être et risquer sa vie ».

La traite des personnes appelée aussi esclavage des temps modernes affecte les femmes, filles, jeunes et enfants. C'est pourquoi, Dr Eugène Aka Aouélé, Parrain de la cérémonie par ailleurs, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a insisté sur la sensibilisation des populations sur les dangers de ce fléau qui prend de l'ampleur dans le monde entier. « Ce sont particulièrement nos jeunes qui en subissent les désastreuses conséquences. Il est important d'accentuer les campagnes de sensibilisation afin que nos populations qui sont les premières concernées arrivent à prendre conscience », a exhorté le président du Conseil Régional du Sud-Comoé. Il s'est par ailleurs réjoui du choix porté sur la ville d'Aboisso pour la célébration de cette journée du fait que cette localité fait l'objet de transit et de destination des victimes de traites des personnes. Aka Aouélé a par la suite rassuré la ministre Belmonde Dogo sur la détermination des autorités de la ville d'Aboisso à faire en sorte que les populations ne soient pas livrées au trafic humain.

Pour donc appuyer la lutte contre ce fléau, le premier Comité régional de lutte contre la traite des personnes du Sud-Comoé a été installé au cours de la cérémonie. Composée de toutes les forces vives de la région, cette cellule de proximité va permettre de faire une veille stratégique pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement et de sensibiliser les populations sur la problématique de la traite des personnes. Ce Comité présidé Coulibaly Gando, Préfet de la région du Sud-Comoé a reçu des équipements composés de matériels informatiques des mains de L'Union européenne et Expertise France. L'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des membres de cette antenne régionale sur le terrain.

Selon Marina Shramm, Cheffe de mission de l'OIM Côte d'Ivoire, ce comité régional installé est une étape importante dans ce combat contre le fléau d'autant plus que le trafic illicite des migrants constitue aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises criminelles au monde. Raison pour laquelle, elle a réitéré l'engagement de son institution à accompagner les efforts du gouvernement dans la sensibilisation des populations cibles. Aussi a-t-elle félicité la ministre et le comité national de lutte contre la traite de personnes pour le travail remarquable abattu pour la préservation de la dignité humaine.

Pour la ministre Myss Belmonde Dogo. Il faudrait une forte implication de tous les acteurs de lutte contre la traite des êtres humains en Côte d'Ivoire pour permettre d'atteindre l'objectif, celui de protéger et de prendre en charge les victimes de ce phénomène.

Elle est toutefois revenue sur les résultats obtenus par le Gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains de 2019 jusqu'à ce jour. Et ce, en collaboration avec les partenaires. « Nous avons également pu enregistrer 1382 victimes de traite des personnes dont 636 mineurs et 746 adultes, parmi lesquelles on compte 273 victimes ivoiriennes et 1109 victimes étrangères » a-t-elle révélé. La ministre a aussi ajouté que 166 victimes ont été prises en charge et 45 rapatriées dans leur pays d'origine avec l'appui de l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

Tous ces efforts ont été possibles grâce aux dispositions légales et réglementaires prises par les autorités ivoiriennes au plan national et international, a-t-elle justifié, avant d'exprimer sa gratitude au Chef de l'État Alassane Ouattara et la première Dame Dominique Ouattara qui font de la lutte contre la traite des personnes l'une de leurs priorités.