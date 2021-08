Afrique: CAN 2021 - Tom Saintfiet se prononce sur le groupe de la Gambie

Tom Saintfiet, sélectionneur de l'équipe nationale de la Gambie s'est prononcé après le tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations.

Selon le technicien belge Tom Saintfiet, la sélection gambienne est dans une bonne dynamique et aura quatre mois pour bien se préparer.

« Avec la Tunisie, le Mali et la Mauritanie, je peux dire que ce n'est pas un groupe facile, mais ce n'est peut-être pas le plus dur. Les favoris, ce sont les Tunisiens et les Maliens, et les Mauritaniens ont une bonne équipe. Disons que ce n'est pas impossible pour la Gambie. Je ne vais pas annoncer qu'on va se qualifier pour les 8e de finale, mais on va jouer nos chances à fond. Mon équipe a prouvé ces dernières années qu'elle est compétitive. Elle a battu ou fait match nul, en qualifications pour la CAN ou la Coupe du Monde et en amicaux contre l'Algérie, le Maroc, la Guinée, le Gabon, la RD Congo. Notre objectif, à terme, est de nous qualifier le plus souvent possible pour la CAN. On va avoir quatre mois pour bien se préparer, faire des matches amicaux. Je pense que nous serons prêts.» a stipulé le sélectionneur de la Gambie.

La Gambie est logée dans la poule F en compagnie de la Tunisie, du Mali et de la Mauritanie.