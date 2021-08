Sénégal: Vaccination et développement de thrombose - Pr Awa Omar Touré bat en brèche

Pour le Pr Awa Omar Touré, cheffe du service d'hématologie de l'hôpital Aristide Le Dantec, membre du comité de vigilance pour la vaccination, l'imputabilité de l'inoculation anti covid au cas de thrombose n'est pas encore établie. Elle s'est prononcée sur les supposés cas graves après la vaccination, surtout la thrombose. La communication s'est déroulée hier, mardi 17 août, lors du point de presse journalière sur la gestion du coronavirus.

Le professeur Awa Omar Touré hématologue, spécialiste des cas de thromboses, s'est exprimé hier, mardi, pendant le point de presse sur la gestion du coronavirus initié par le ministère de la Santé et de l'action sociale. Selon cette dernière, la thrombose est la complication majeure de la maladie du coronavirus. « Une complication qui tue parce que c'est un caillot de sang qui va se bloquer au niveau d'un de nos organes. Au niveau du poumon, elle entraine une infection pulmonaire. Au cerveau, c'est un accident vasculaire cérébral (Avc) et au niveau des reins une insuffisance rénale. Cela touche plusieurs organes. C'est l'hématome » a-t-elle renseigné. Et de poursuivre : « on s'est rendu compte que c'est la complication la plus grave et la plus fréquente de cette maladie. On s'est aussi rendu compte que les maladies de réanimation sont souvent atteintes de CIDD liés à ces thromboses multiples ».

Pour la spécialiste, les maladies de réanimation sont devenues moins fréquentes depuis qu'on a commencé la vaccination. Un constat qui l'a amené à dire : « si les patients sont vaccinés, cela devient moins grave ». Pour les complications liées à la présence de ces caillots dans le sang, le professeur Touré a déclaré que pour les malades qui sont suivis, moins de 15 à 20 % sont des thromboses. « Ces patients qui font des thromboses sont répertoriés. Et une fois fait, on regarde si ces derniers n'ont pas d'autres facteurs qui expliqueraient la Covid-19 notamment dans le domaine dans lequel ils interviennent qui est l'hématome ».

Et d'attester : « les individus qui ont fait des complications liées à la vaccination avaient d'autres formes de comorbidités qui pouvaient expliquer la thrombose et en plus avaient également des facteurs héréditaires qu'ils ne connaissaient pas pour expliquer la thrombose. Donc, nous devons rassurer nos populations par rapport à ces vaccinations et préciser donc que l'imputabilité de la vaccination n'est pas encore établie ».