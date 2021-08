Sénégal: Lutte contre le vih, le paludisme et la tuberculose - Le comité de suivi de la société civile pour l'adhésion des acteurs privés

Le Comité de suivi mis en place par la Société Civile pour lutter contre le VIH, le Paludisme, et la Tuberculose a organisé un atelier de suivi post soumission de la demande de financement complète du C19RM. Cet atelier qui va durer deux jours, les 17 et 18 août, a pour objectif de rendre le système de santé résilient et pérenne y compris le système communautaire et de pousser les acteurs privés du Sénégal à participer à la lutte contre ces trois maladies.

De l'avis d'Aïssatou Mbaye Ndiaye, la responsable du comité de suivi, « l'atelier d'aujourd'hui vient couronner 6 à 7 mois d'efforts concernant le dialogue-pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Pour ce, le fonds Mondial est venu avec une rallonge budgétaire pour accompagner le Sénégal dans la lutte contre le coronavirus. Ce programme C19RM nous a permis d'aller rencontrer les acteurs communautaires sur le terrain pour permettre d'identifier les stratégies communautaires, nous permettant de venir à bout de la Covid-19. Ce qui nous amené à organiser des ateliers virtuels pour les régions du sud et pour les régions du centre et du nord, nous avons organisé des ateliers en présentiel. Cela nous a permis effectivement d'identifier les stratégies et les activités prioritaires, qui ont permis d'alimenter la demande complète et accélérée pour le Fonds mondial dont il a été accepté fin juillet 2021 », a-t-elle expliqué.

Selon elle par ailleurs, « ce feed-back va nous permettre de partager cela avec les acteurs communautaires non seulement de tirer les leçons apprises mais également de définir les stratégies qui nous permettent de suivre le processus. Donc, il nous faut ders stratégies, des activités qui nous permettent vraiment de suivre les activités sur le terrain », a dit Mme Mbaye Ndiaye. Et de faire savoir dans la foulée : « comme vous le savez, la Direction Générale de la Santé travaille maintenant avec les autres unités en charge du VIH, de la Tuberculose et du Paludisme. Alors, nous en tant que société Civile, comité de veille, nous allons accompagner le processus sur le terrain pour travailler avec les programmes et aussi avec les acteurs communautaires pour la complétude de nos activités mais également pour s'assurer qu'effectivement toutes les activités identifiées ont été mises sur le terrain ». Et de poursuivre sur « les rallonges que le Fonds mondial est venu apporter avec des moyens assez conséquents pour aider le comité de suivi à faire face contre la Covid-19».

PERENNISATION ET RESSOURCES DOMESTIQUES

Cependant, pour accompagner les acteurs communautaires sur le terrain, la Coordonnatrice a fait savoir qu'il faut des suivis sur le terrain et des activités de plaidoyer à mener. « C'est l'objectif de la rencontre, nous allons demander aux acteurs communautaires de définir les stratégies qui permettent de les accompagner sur le terrain. Ce sont des suivis sur le terrain, des activités de plaidoyers qu'on va amener mais également des activités de pérennisation parce qu'il faut qu'on pense déjà ça puisque c'est un Fonds mondial qui nous accompagne. Mais demain, il faut qu'on pense à pérenniser ce qu'on est en train de faire et peut-être, cela va nous donner des ressources domestiques au Sénégal. On va tout faire pour développer notre temps de plaidoyer, permettre à l'Etat d'accompagner la société civile dans ce suivi sur le terrain, aux collectivités locales d'accompagner les acteurs locaux pour permettre de booster et de venir à bout de la Covid19 », a souligné la responsable du comité de suivi.

Poursuivant, Aïssatou Mbaye Ndiaye ajoutera que le Fonds mondial n'est pas très visible au niveau de la société civile mais puisque la santé est une compétence transférée, il y a les collectivités locales qui gèrent ces aspects santé au niveau local. Peut-être elles sont en train de dérouler des activités sur le VIH, le Paludisme et la Tuberculose.

Par contre, nous, au niveau du comité de suivi, on ne se sent pas tellement ces ressources domestiques. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un plan plaidoyer qui nous permet d'aller parler à ces autorités. Ce qui nous intéresse le plus à ce niveau, c'est la ressource domestique du secteur privé si on arrive à demander aux privés de s'approprier ce que nous sommes en train de faire et que les privés arrivent à adhérer à la cause, je pense qu'on aura vraiment gagné la bataille du VIH, du Paludisme et de la Tuberculose », a fait savoir Aïssatou Mbaye Ndiaye.