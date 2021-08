Afrique Australe: L'alternance démocratique mise à l'avant - Andry Rajoelina au sommet de la SADC

La relance économique post-Covid a été évoquée durant la rencontre au sommet d'hier.

La prise de fonction est officielle pour le nouveau président de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). La passation de fonction entre le président sortant, le président du Mozambique Filipe Nyusi et le président entrant, le président du Malawi Lazarus Chakwera a eu lieu hier au Bingu Wa Mutharika International Convention Center, en présence des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la SADC présents au Malawi pour assister au 41ème Sommet de cette organisation régionale. Le président du Malawi assurera la présidence de la SADC pour un mandat d'un an. Présent depuis dimanche soir dans la capitale malawite, le président Andry Rajoelina a assisté à ce sommet. Un sommet qui consiste à la recherche de solutions adéquates pour la relance économique post-Covid.

Les participants constatent les ravages de cette pandémie sur le continent africain et sur l'Afrique australe et particulièrement sur le domaine de l'économie. L'instauration de la paix et de la stabilité politique est présentée comme le seul moyen pour atteindre l'objectif d'assurer la relance économique. L'Afrique australe met en avant l'alternance démocratique pour parvenir au développement. Les chefs d'Etat et de gouvernement présents au Malawi se sont ainsi engagés à multiplier les efforts dans ce sens.

Plan stratégique. Pour rappel, l'ordre du jour de ce 41e Sommet de la SADC était axé sur la mise en œuvre du Plan stratégique indicatif de développement régional (RISDP 2020 - 2030), l'évolution de la réalisation de la feuille de route de la SADC dans le domaine de l'industrie, ainsi que la présentation du rapport d'activités du comité en charge des Finances et celui en charge des Ressources humaines et de l'Administration. Pour sa part, la Secrétaire exécutif de la SADC, le Docteur Stergomena Lawrence Tax, a fait ses adieux aux membres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe après avoir servi pendant huit ans à ce poste. Pour l'heure, son successeur n'est pas encore connu. Tout de suite après la cérémonie de clôture du sommet, la délégation malgache dirigée par le président Andry Rajoelina a pris un vol retour pour Antananarivo.