Madagascar: Les Malgaches convaincus de se faire vacciner

La nouvelle campagne de vaccination a commencé tambour battant. Il n'existe maintenant plus aucune réticence à recevoir sa dose pour se protéger contre la Covid-19.

Les centres ouverts, en particulier celui de l'HJRA, ont été pris d'assaut. Les primo vaccinés du mois de juin veulent recevoir leur deuxième dose d'Astrazeneca. La communication qui a été faite depuis les ayant persuadés de son utilité. Il y a eu un certain désordre hier, mais le pli est pris et l'organisation va s'améliorer au fur et à mesure.

Les 198.990 personnes qui se sont pressées dans les vaccinodromes au mois de juin sont assurées de recevoir leur deuxième injection et vont pouvoir se rassurer car ils auront pu se prémunir. Les autres vont attendre le début de la seconde campagne de vaccination « Janssen » qui aura lieu bientôt. Les Malgaches sont maintenant convaincus de la nécessité de se faire vacciner pour se protéger contre la Covid-19. Ceux qui ont pu avoir accès aux moyens d'information ont compris que c'était la solution permettant de stopper la progression de l'épidémie. En vérité, le nombre de personnes qui vont se faire vacciner est encore minoritaire si l'on se réfère à l'ensemble de la population malgache, mais c'est un excellent début. Aux 198.000 vaccinés à l'AstraZeneca, vont s'ajouter les 300.000 qui recevront leur injection de Janssen. Pour ces derniers, une seule dose suffit.

La mise en place d'une organisation fiable se fait petit à petit, mais il faut faire preuve de patience. Les inscriptions se font en ligne, mais on constate des bugs sur les sites. On affirme que d'autres cargaisons de vaccins vont arriver. Les habitants de Tana et de ses environs ont été les premiers servis, mais ceux des autres localités de la Grande Île auront droit au même traitement. L'objectif du ministère de la Santé, à terme, est de faire en sorte qu'à la fin de l'année 2022, 60% de la population soient vaccinés.

Les Malgaches manifestent de moins en moins de réticence vis-à-vis de la vaccination. Ils sont convaincus de la nécessité de se prémunir en recevant la précieuse injection et ils suivent les recommandations des autorités sanitaires. Ils respectent les gestes barrières. La Grande Île a donc la possibilité d'échapper à une explosion des contaminations.