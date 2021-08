Madagascar: Base Toliara - Rencontre entre les notables du Sud et le Sénat

Les notables de la région du Sud conduits par Mara Parfait.

Des notables en provenance de la région du Sud de Madagascar, conduits par Mara Parfait, ont rencontré le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, hier dans ses locaux, au Palais de Verre à Anosikely. Le dossier Base Toliara a fait l'objet de discussions entre les deux parties. En effet, ce 3e plus grand projet minier a été suspendu par l'Etat en Conseil des ministres depuis 2019, et ce, en raison d'un désaccord entre une frange de la population localisée dans les zones d'intervention du projet et la compagnie minière. Face à cette situation, les notables dans la région du Sud ainsi que les autorités compétentes à tous les niveaux se sont réunis, afin de trouver une solution y afférente. Dans la foulée, ces derniers ont exposé au président du Sénat, les retombées socio-économiques positives de la mise en œuvre de ce projet minier, pour ne citer que les ressources fiscales qui seront perçues par la région pour assurer son développement, ainsi que la création de nombreux emplois locaux.

Dialogue. Pour sa part, le président de cette institution, Herimanana Razafimahefa, a évoqué qu'il est maintenant temps de procéder au dialogue et de se concerter sur cette affaire. « On devra tenir compte en priorité de l'intérêt de la région du Sud. Et les premiers responsables concernés sont entre autres les ministères en charge des Mines et des Ressources Stratégiques et en charge de la Population. Les Sénateurs ont pour rôle d'écouter les doléances de la population au niveau des communes et des districts en tant qu'interface entre les collectivités territoriales décentralisées et le pouvoir exécutif », a-t-il enchaîné. Par ailleurs, le président de la Chambre Haute a annoncé que des infrastructures servant à alimenter en eau potable la partie Sud de l'île, au départ de Tsivory jusqu'à Toliara, seront prochainement réalisées.