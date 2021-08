Madagascar: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation - Pierre Holder Ramaholimasy prend les commandes

Pierre Holder Ramaholimasy est de retour au bercail. Le département que le président de la République lui a confié depuis dimanche dernier n'est pas un terrain inconnu pour cet administrateur civil de carrière.

En fait, après ses études de Droit à l'Université d'Antananarivo, il a fait ses premières armes au ministère de l'Intérieur. Il a débuté en tant que simple agent et a gravi les échelons. À l'issue de la découverte de divers horizons professionnels, Pierre Holder Ramaholimasy est revenu à la tête du ministère de l'Intérieur avec de nouvelles ambitions. Les défis du développement sont énormes, reconnaît-il durant son discours à l'occasion de sa prise de fonctions, hier, et attendent, à cet effet, beaucoup d'efforts de la part de ce département qui « a occupé une place importante dans l'histoire du pays » selon le nouveau ministre.

Territoires. Le nouveau maître des lieux au mythique immeuble « Patte d'éléphant » a été accueilli, hier, avec enthousiasme par le personnel du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Il donne déjà le ton. « La réalisation des velirano du président de la République est notre priorité », a-t-il soutenu devant la presse. Il s'agit notamment du velirano n°12 qui consiste à « l'autonomisation et la responsabilisation des territoires », a-t-il rappelé devant les centaines d'agents et cadres du ministère qui ont assisté, hier après-midi, à la cérémonie de passation de service entre Pierre Holder Ramaholimasy et Tianarivelo Razafimahefa, ministre sortant. D'ailleurs « le développement du pays repose sur l'effectivité de la décentralisation », a-t-il soutenu. Dans ce sens, « beaucoup de travaux attendent le ministère » selon Pierre Holder Ramaholimasy.

Diplomate. Pierre Holder Ramaholimasy est une personnalité connue dans le milieu politique. Il a déjà occupé les fonctions de directeur adjoint du cabinet civil du président de la République de 1997 à 2002. Et depuis 2009, il est devenu un fidèle des premières heures de Andry Rajoelina. Ce juriste de formation, diplômé en Décentralisation et Administration du Territoire ainsi qu'en gestion des ressources humaines de l'Institut international d'administration publique de Paris, et également titulaire de diplôme de troisième cycle en sciences administratives de l'Université de Paris II Panthéon, a récemment occupé le poste de directeur général des affaires politiques à la présidence de la République. Pierre Holder Ramaholimasy a aussi suivi une spécialisation sur le « métier de diplomate » à l'Ecole nationale d'administration de Paris.