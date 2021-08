Madagascar: Gérard Andriamanohisoa - « Je ne faillirai pas à mes devoirs »

La passation entre le vice-ministre sortant des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Angelo Zasy, et du Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa, s'est déroulée, hier, au siège de ce ministère à Ambohitsorohitra.

Lors de son intervention, le nouveau Secrétaire d'Etat a annoncé la construction de 50.000 logements sans préciser pour autant si cela se fera par an ou durant le mandat présidentiel. Un travail qui n'est en tout cas pas de tout repos. De nouvelles villes en perspective. Il a demandé toutefois, la coopération de tout un chacun et notamment du secteur privé.

Malgré tout, « je ne faillirai pas à mes devoirs », a-t-il lancé à l'endroit du président de la République et du Premier ministre. Il a toutefois reconnu que la croissance urbaine est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Et selon les projections, les personnes qui choisiront de vivre en milieu urbain pourraient atteindre plus de 50% de la population, a-t-il indiqué.