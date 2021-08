Madagascar: Général Gellé Serge, nouveau SEG - Non à l'abolition de la gendarmerie

La gendarmerie est présente partout et jusqu'ici, elle est la seule institution des forces de l'ordre qui veuille faire valoir la loi dans ce pays.

Et cela dans le respect du « velirano » du PRM visant à l'instauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Ainsi se résume en quelque sorte la déclaration du général de division Gelé Serge, nouveau Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie auprès du ministère de la défense nationale lors de sa passation de service avec son prédécesseur, le général de Corps d'Armée Richard Ravalomanana, lundi 16 août dernier. Richard Ravalomanana a passé à son successeur des messages forts dont la nécessité de la revalorisation et du maintien de toutes les valeurs de la gendarmerie.

Lors de cette passation, il a tenu à souligner que la Gendarmerie est une institution qui ne doit pas être débarrassée de la vie nationale en tant que pilier de la Nation. C'est pourquoi, il a remercié le président Andry Rajoelina d'avoir manifesté sa grande reconnaissance à la Gendarmerie en se rendant à Ivato pour discerner de marques de reconnaissance, la semaine dernière, pour remettre de grades et des distinctions honorifiques aux méritants. Il a fortement apprécié ce geste du président qui l' a élevé au grade de la grand-Croix de 2e classe de l'Ordre national malgache.

La gendarmerie nationale couvre tout le territoire national et elle est la première à ne pas hésiter à prendre ses responsabilités pour appliquer l'Etat de droit. La gendarmerie a osé neutraliser la tentative de rébellion militaire qui menaçait le pays dernièrement. Il n'y a pas de corporatisme dans la gendarmerie. Les indisciplinés et ayant commis un acte contre la loi et portant préjudices au grand public doivent être sanctionnés. Le respect de la loi et la fidélité à ses principes de bases, la gendarmerie est la seule institution des forces de l'ordre qui a vu beaucoup d'éléments tués dans des accrochages avec des "dahalo", soit dans l'accomplissement de leurs missions.

La gendarmerie est utile. Des gendarmes sont présents dans tous les départements et services ministériels. L'aide de camp du PRM et celui du PM sont des gendarmes. Ce serait la raison pour laquelle le PRM défend la gendarmerie et qu'on souhaite la pérennité de son soutien.