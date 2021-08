Congo-Brazzaville: Hema académie de musique en ligne - L'appel à candidature se fermera le 30 août

Pour ses sessions de formation 2021-2022, l'école africaine de formation en ligne aux métiers de la musique octroie une série de bourses sur inscriptions au bénéfice des artistes et opérateurs du monde entier. La date limite de candidature est fixée au 30 août.

L'appel à candidature lancé par Hema s'adresse aux artistes, acteurs culturels, professionnels ou entrepreneurs œuvrant dans l'industrie musicale. Concernant la nouvelle année académique 2021-2022 qui pointe à l'horizon, cette école entend offrir un nombre limité de places pour des formations gratuites de trois mois financées grâce au soutien de l'African Culture Fund.

A en croire l'un des responsables de cette institution pédagogique, les formations accordées aux étudiants permettent de compléter leurs connaissances de base avec des compétences professionnelles de façon pratique, réaliste et entrepreneuriale. « L'école transmet aux étudiants des compétences techniques, commerciales et créatives appropriées, dont ils ont besoin pour travailler dans l'industrie de la musique, de la diffusion et des médias numériques. Hema est déterminée à aider les acteurs culturels à réaliser leurs potentiels et souhaite étendre cette opportunité à des étudiants de tout horizon », précise cette école sur son site web.

D'autant plus que toutes les formations se dérouleront en ligne, les inscriptions aussi se font en ligne. Au nombre des modules proposés, on compte : Comprendre l'artiste, Management d'artiste, Droit d'auteur, Secteur de la scène, Contrats de la scène, Fiche technique, Production discographique, Contrats de l'industrie musicale, Communication de l'artiste, Montage de projets artistiques et culturels.

Les formations seront animées par des professionnels confirmés ainsi que des conférenciers invités qui partageront leurs expériences. À la fin, l'étudiant devra être capable de démarrer une carrière de manager d'artistes ou de producteur indépendant.

Notons que les trimestres de formation seront répartis entre octobre 2021 et août 2022, avec une possibilité pour l'étudiant de choisir la période qui lui convient.