Cameroun: CAN Cameroun 2021 - La composition des groupes dévoilée

Vingt- quatre sélections qualifiées à la phase finale connaissent enfin leurs adversaires, à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu le 17 août à Yaoundé, la capitale camerounaise.

La 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) va se disputer du 9 janvier au 6 février 2022, au Cameroun, et réserve des affiches de haute facture. Le tirage au sort a reparti les équipes qualifiées dans six poules de quatre chacune. Le pays hôte est logé dans le groupe A avec pour adversaires le Burkina Faso, l'Ethiopie et le Cap-Vert.

C'est une poule abordable pour les Lions indomptables, quintuples champions d'Afrique qui pourraient, sauf cas de force majeure, accéder sans trop de difficultés en huitièmes de finale. A condition de bien aborder le match d'ouverture qui les opposera aux Etalons du Burkina Faso. C'est l'une des affiches les plus alléchantes de la compétition car les deux sélections s'étaient croisées lors de la CAN 2017, au Gabon. Aucune des deux n'avait pris le dessus sur l'autre (1-1). Mais c'est ce même Cameroun qui était, à l'arrivée, sacré champion pour la cinquième fois.

Au cours de cette 33e édition, l'Algérie tenante du titre le remettra en jeu. Les Fennecs sont placés dans le groupe E avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Les deux anciens vainqueurs de la compétition (Algérie et Côte d'Ivoire) sont les favoris de ce groupe. Le match Algérie-Côte d'Ivoire sera certainement le plus décisif dans la mesure où il pourra déterminer le premier du groupe. C'est, d'ailleurs, le remake des quarts de finale de la dernière CAN remportée par l'Algérie devant le Sénégal. Les Fennecs s'étaient imposés aux tirs au but.

Le groupe C est le plus rélevé de la compétition d'autant plus qu'il mettra aux prises le Maroc, le Ghana, les Comores et le Gabon. Les Comores, qui participent à leur première phase finale, n'ont pas été gâtés par ce tirage. Se qualifier pour le tour suivant relèverait d'un exploit. Cependant, la lutte pour les deux premières places qualificatives sera âprement disputée comme en témoignent les affiches Maroc-Ghana, Gabon -Ghana et Gabon-Maroc.

Les Pharaons (sélection la plus titrée) se trouvent dans le groupe D avec le Nigeria, le Soudan et la Guinée-Bissau. Le match phare de ce groupe est celui qui mettra aux prises les Super Eagles du Nigéria (triple champion d'Afrique aux Pharaons d'Egypte (sept fois vainqueur du trophée). Les deux sélections se sont croisées lors de la phase finale de la CAN 2010 et les Pharaons avaient pris le dessus sur les Super Eagles (3-1).

Le Sénégal, qui enfilera une fois de plus le costume de favori, caresse l'envie de remporter le trophée qu'il désire tant pour ainsi mettre un terme à la malédiction qui le poursuit après deux finales perdues (2002 et 2019). Avec la qualité de son effectif, il devrait sans nul doute passer le cap du premier tour face aux adversaires qui composent le groupe B, notamment le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.

Enfin, le groupe F regroupera, quant à lui, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Notons que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale ainsi que les quatre meilleurs troisièmes de tous les groupes.

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap vert ;

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi ;

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon ;

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée-Bissau ;

Groupe E : Algérie, Sierra-Leone, Guinée-équatoriale, Côte d'Ivoire ;

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie.