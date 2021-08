Congo-Brazzaville: Gouvernance - L'heure de l'évaluation du PND 2018-2022

Un atelier national va s'ouvrir, le 19 août à Brazzaville, consacré à l'évaluation de l'actuel Plan national de développement (PND) qui va s'achever dans quelques mois. Ce conclave va réunir des cadres locaux et des ministères sectoriels.

En vigueur depuis trois ans, l'actuel PND 2018-2022 se veut plus ambitieux en matière de diversification économique, de formation des jeunes et de bonne gouvernance. En effet, la diversification de l'économie nationale constitue l'un des trois axes prioritaires de la feuille du gouvernement approuvée par le parlement. Il s'agit d'investir au cours de cette période dans l'agriculture, le tourisme et l'industrie. Le mécanisme de financement repose sur les ressources externes et domestiques, grâce à l'intermédiation financière régionale ; la préservation des infrastructures existantes, leur rentabilité ; et surtout à l'amélioration du climat des affaires.

L'autre axe prioritaire de cet outil est lié à la réforme de l'enseignement de base ; secondaire ; supérieur ; l'enseignement technique, professionnel et la formation qualifiante ainsi que la recherche scientifique et les nouvelles technologies. L'exécutif entend pallier l'inadéquation entre la formation et l'emploi, en valorisant le secteur des métiers techniques. Cette approche permettrait de renouveler le capital humain et de compenser la faible qualification de la population, alors que le troisième insiste sur la l'amélioration de la gouvernance publique.

À quelques mois de l'échéance, l'heure est au bilan que beaucoup d'observateurs jugent mitigé. Du côté du gouvernement, l'on attribue ce résultat à la crise économique liée à la chute des cours du pétrole et la pandémie de covid-19, qui ont compromis l'atteinte des objectifs du programme quinquennal.

L'objectif de cette évaluation, d'après le ministère en charge du Plan, est de dégager les acquis et les contreperformances du processus d'évaluation et de mise en œuvre du PND 2018-2022. Durant les trois jours de l'atelier, les participants vont lancer officiellement le processus d'évaluation du PND 2018-2022.

Aussi, dans la perspective de l'élaboration d'un nouveau PND 2022-2026, les experts locaux vont tenter d'harmoniser leurs vues sur les futures priorités telles que l'a fixé le président de la République dans son message à la nation, le 14 août, à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance du Congo.