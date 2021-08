Congo-Brazzaville: Lutte contre la drogue -Lle ministre Yves Bonkulu conscientise la jeunesse

La consommation en vogue des certains types de stupéfiants toxiques, dont « bombée », par les jeunes kinois, préoccupe profondément le patron de la jeunesse en République démocratique du Congo, Yves Bonkulu. Cette drogue extraite des résidus du tuyau d'échappement des véhicules, constituée de monoxyde de carbonne et d'azote avec une combinaison de la nutriline, est très dangereuse pour la santé.

Très inquiet de la montée du phénomène qui risque d'entraîner les jeunes dans la perdition, Yves Bonkulu est venu solliciter l'intervention de son collègue de la Santé pour qu'ensemble, ils peaufinent des stratégies en termes de sensibilisation et prévention afin de sauver la jeunesse congolaise.

"Je suis venu alerter mon collègue de la Santé sur les méfaits de ce type de drogues en poudre qui sévit actuellement aux milieux des jeunes alors qu'elle peut causer d'énormes dangers sur le plan sanitaire", a déclaré Yves Bonkulu, le 18 août, à l'issue de l'échange au deuxième niveau du bâtiment du gouvernement, à la place royale dans la commune de la Gombe.

Il a ajouté que l'échange a porté particulièrement sur la drogue «bombé» comme aiment l'appeler les Kinois, et aussi sur une autre drogue appelée "Muvoke", qui est une plante consommée par inhalation dans la province du Nord-Kivu qui cause de sérieux problèmes de santé. "Face à cette situation, l'urgence s'impose ! Il faudra ensemble trouver rapidement le moyen pour éradiquer ce phénomène qui gangrène notre société", a expliqué le ministre de la Jeunesse et de la Nouvelle citoyenneté.

De mesures urgentes à prendre

Yves Bonkulu a fait savoir qu'il est nécessaire que des mesures idoines soient prises d'urgence pour mettre fin à ce fléau. Avec le ministre et la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il a été question d'étudier des possibilités pour mener des recherches en vue de connaître la constitution de ces différentes drogues.

Au cours de leur entretien, les deux ministres ont décidé de mettre en place une commission mixte qui devra travailler ensemble pour sortir ces jeunes qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue, à travers le programme national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.« Ce service technique du ministère de la Santé publique et les experts de la question de l'éducation ainsi que de l'encadrement de la jeunesse pourront nous aider à dégager des pistes de solutions que nous allons soumettre au gouvernement sous forme des propositions concrètes et des mesures à prendre pour décourager la consommation de ces stupéfiants », a -t-il indiqué tout en invitant les jeunes à arrêter de consommer ce type de drogue, notamment «bombé» qui est très nuisible à la santé.