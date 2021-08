Congo-Brazzaville: Congo-Côte d'Ivoire - Une commission mixte se profile à l'horizon

L'ambassadrice de Côte d'Ivoire au Congo, Thérèse N'Dri Yoman, a fait l'annonce le 18 août à Brazzaville, aux côtés du ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso.

La grande commission mixte sera, selon Thérèse N'Dri Yoman, l'occasion de parfaire les documents relatifs à plus de vingt accords de coopération, afin que la collaboration entre le Congo et la Côte d'Ivoire se redynamise.

Certains de ces accords ont déjà été signés et mis en œuvre, d'autres par contre sont en instance et seront débattus lors de la grande commission mixte que compte organiser, très prochainement, les deux pays.

« Nous avons en projet l'organisation de la grande commission mixte pour sa session inaugurale, qui a fait l'objet de plusieurs travaux. Nous pensons que c'est le moment de tenir cette commission mixte qui va booster la coopération entre nos pays », a déclaré la diplomate ivoirienne.

Il est question de rendre plus pratique la coopération entre le Congo et la Côte d'Ivoire en se fondant sur la diplomatie économique et les opportunités que ces deux pays offrent à l'un et l'autre dans divers domaines.

Parmi les secteurs clés de cette collaboration figure l'agriculture, une prérogative pour ces deux pays qui aspirent à l'autosuffisance alimentaire. « L'agriculture est une priorité pour le Congo mais aussi pour la Côte d'Ivoire parce que sans l'autosuffisance alimentaire, aucun développement ne peut suivre. Si le peuple a faim, il ne pourra pas travailler, le développement agricole est un pilier de la diversification économique des pays africains d'autant plus que le Congo a tous les atouts naturels pour le faire », a-t-elle déclaré.

Plusieurs initiatives contribuent au renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérale entre les deux pays. Il s'agit, par exemple, des missions d'échange d'expériences pratiques entre les coopératives agricoles des femmes du Congo et celles de la Côte d'Ivoire, notamment dans le cadre du processus de la production, la transformation et la commercialisation du manioc ainsi que des produits vivriers en 2018.