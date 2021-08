Gabon: "Après six décennies d'indépendance, nous pensons que le bilan est partagé"EOO

opinion

17 août 1960-17 août 2021, cela fait exactement 61 ans que le Gabon accédait à la souveraineté internationale. A la question que "que pensez-vous de votre pays ?" ,Emmanuel OBAKAMBA OMBANA, Conseiller Jeunesse au CNJG/CPJE, donne son point de vue.

Avant tout, nous aimerions vous remercier de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer à l'occasion de l'accession du Gabon notre pays à la souveraineté internationale.

Après six décennies d'indépendance, nous pensons que le bilan est partagé. Il est positif sur le plan culturel. Enseignement assez développé avec un des taux de scolarisation les plus élevé en Afrique. On note également la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires, routières, en passant par la consolidation de la paix et de la démocratie... Bref, autant d'acquis qui justifieraient ce bilan.

Mais beaucoup restent encore à faire et les défis sont énormes sur le plan socioéconomique, certainement dus en partie à cause des crises sanitaire, économique, ainsi que d'autres liés au développement et à l'adhésion de tous, d'où l'appel du Chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à l'unité et au patriotisme, en vue de contribuer au développement du Gabon : "L'indépendance d'un pays est une chose acquise une fois pour toutes. C'est un combat, il nous appartient à nous, génération actuelle et future, de le mener. De le gagner..." !

Et c'est ici pour nous l'occasion, dans le même élan d'appel du Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba et pour réitérer notre adhésion, de celle d'environ 70% de la population gabonaise, de rappeler que les jeunes sont des partenaires essentiels du développement. Ils ont un rôle important et positif à jouer dans la réalisation du développement durable, la prévention des crises et la promotion de la paix, d'où l'appel de la jeunesse que nous formulons, à être davantage impliquée dans ce septennat et l'institutionnalisation du Conseil National de la Jeunesse du Gabon ( CNJG) constituerait incontestablement une des réponses pertinentes à cet appel à l'unité des générations actuelles et futures.