Afrique: Coupe d'Afrique - Le Gabon dans la poule C

C'est lors du tirage au sort de la CAN qui se déroulera au Cameroun en janvier prochain que les hommes de Patrice Neveu ont finalement connu leurs futurs adversaires pour cette compétition. Le Gabon dans le groupe C un groupe dit de la mort, un groupe assez relevé avec les Comores, le Ghana et le Maroc.

Les poulains de Patrice Neveu devront enfin démontrer tout le bien qu'on pense d'eux en confirmant sur cette compétition après l'élimination prématurée de 2017 et la non qualification en 2019. Conscients de ces enjeux, le sélectionneur des Panthères a quand même tenu à relever que cette poule ne sera aussi facile qu'on le pense pour revenir dire tout de même que le groupe est très équilibré pour les coéquipiers de Pierre emerick Aubameyang.

Les Panthères affronteront pour leur entrée en lice, les Comores, une équipe assez homogène et qui bénéficie d'une bagatelle de joueurs évoluant en ligue 2 Il faut donc dire que ce sont des joueurs de très bon niveau. Le Ghana quant à lui, n'est plus à présenter sur le plan continental et sur le plan international avec ses multiples participations en Coupe du Monde. Cette équipe ghanéenne reste redoutable en compétition. Un groupe sur lequel il faudra faire très attention.

Pour le cas du Maroc, c'est un collectif que les Panthères connaissent bien, car ils ont l'habitude de les affronter et lors des différentes confrontations, le Gabon mène la danse, mais comme on dit, le ballon est rond pour tous et donc il faudra être prudent au risque de finir dernier de ce groupe.

Les fans de l'équipe des Panthères restent confiants avec l'équipe dont dispose Patrice Neveu, surtout avec le trident offensif avec la BBA (Bouanga Boupendza Aubameyang) qui fera tout pour rendre les Gabonais heureux et fiers. La qualification à cette CAN a été belle. Il faut désormais confirmer en remportant le graal.