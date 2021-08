Ile Maurice: Signes du côté du gouvernement - Les élections municipales pour bientôt ?

Des projets des routes ou encore la construction de complexes sportifs sont en cours de réalisation dans diverses villes. De plus, les citadins ont noté que divers chantiers ont été ouverts et les élus des régions urbaines sont plus présents dans leur circonscription. Est-ce un signe que le gouvernement met les bouchées doubles pour réaliser des promesses avant la tenue des élections municipales ?

D'après certaines informations, le bureau du Premier ministre aurait demandé au patron du National Security Service (NSS) de faire un rap- port sur les conseillers municipaux proches du pouvoir. Le document devrait faire état de la popularité de chaque conseiller, de leur profil ou encore s'ils n'ont pas été trempés dans des affaires préjudiciables. Parallèlement, des activistes et des membres des différents partis politiques au sein de l'alliance gouvernementale seraient déjà en quête des candidats. Ces derniers, dit-on, feront également l'objet d'une enquête.

Par ailleurs, d'après notre source, le gouvernement aurait commandité un sondage en prenant en considération deux scénarii. Dans un cas, il aurait aimé connaître l'issue des municipales si c'est un face-à-face avec un bloc de l'opposition soudée et l'autre possibilité, avec l'entente de l'Espoir et le Parti travailliste comme ses adversaires.

Un proche du gouvernement affirme que ce sont des spéculations véhiculées par les adversaires du gouvernement. Toutefois, il ne nie pas que plusieurs projets sont en cours de réalisation dans les villes. «Ce n'est pas à cause des élections. Ce ne sont pas des 'bribes' électoraux. Ce sont des projets qui avaient été lancés depuis longtemps. Ils sont arrivés à maturité, c'est-à-dire, toutes les procédures administratives ont été complétées. Désormais, nous passons à une autre étape. D'autres projets vont aussi être inaugurés durant les prochaines semaines. On avait accumulé du retard en raison du confinement, mais depuis plusieurs mois, les constructeurs font plus d'efforts pour terminer les travaux.»

Outre la réalisation des divers projets, il faut aussi noter que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, fait désormais des sorties publiques, comme pour l'inauguration de l'échangeur de Hillcrest, alors qu'il ne faisait pratiquement pas de sortie en présence de la presse depuis plusieurs mois.

Le Premier ministre adjoint, Steven Obeegadoo, a aussi organisé des activités médiatisées dans sa circonscription. Comme ministre du Logement et des terres, il a offert une allocation à certains habitants de la région pour couler la dalle de leur maison sous le «Roof Slab Grant». Il était aussi à Curepipe le 5 août pour les travaux d'asphaltage à la rue Pope Henessy, à l'Avenue Daruty De Grandpré et à la rue Émile Sauzier notamment. La presse avait été conviée à cette visite.

Les sièges de trois conseillers municipaux déclarés vacants

Deux conseillers de la municipalité de Curepipe, à savoir Ashley Mungapen et Rajen Bhinda et un de Vacoas-Phoenix, Maynanda Rajaratnam ont appris que leurs sièges ont été déclarés vacants depuis le 13 août. Ils ont reçu leur lettre de leur Chief Executive des municipalités respectives.

Ces trois conseillers ont rejoint Rassemblement Mauricien (RM) de Nando Bodha. Toutefois, ni Maynanda Rajaratnam ni Rajen Bhinda n'ont soumis leur démission du Mouvement socialiste militant (MSM) ou encore Rajen Bhinda du Muvman Liberater (ML), partenaire du MSM. Ils ont été élus lors des élections de 2015 sous la bannière de l'alliance Lepep, qui comprenait le MSM, le ML et le PMSD.

C'est sous l'article 37 (3) et 39 de la Local Government Act de 2011 que leurs sièges ont été déclarés vacants. Le RM consulte ses avocats pour contester cette décision en Cour suprême. Les conseillers ont 21 jours pour porter leur contestation.

Ils ne trouvent pas normal que l'on ait renvoyé les élections en raison du Covid-19, mais là on déclare leurs sièges vacants. Le MSM, avons-nous appris, consulte la liste réserve des candidats aux municipales de 2015 pour les remplacer.