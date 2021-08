Congo-Kinshasa: Coopération sino-congolaise dans le secteur de Communication et Médias - L'ombre de la Chine derrière les actions de Muyaya !

Patrick Muyaya a reçu en audience ce mardi 17 août 2021 en son cabinet, l'Ambassadeur de Chine en RDC, Zhu Jing. Au menu des échanges, l'apport et la collaboration de la Chine dans le secteur des médias et communication. Le diplomate chinois est, en effet, venu manifester son soutien au Ministère congolais de la Communication et médias en termes de réalisation des projets concrets dans le cadre d'un partenariat durable et mutuellement avantageux.

"Nous avons eu un échange très constructif sur la coopération existante entre nos deux gouvernements en matière médiatique. Nous sommes tous d'accord que nous devons travailler ensemble pour favoriser la communication entre les deux gouvernements, mais aussi entre nos deux peuples. Puisque le peuple chinois et le peuple congolais sont tous de grands peuples. Et la Chine et la RDC sont tous de grands pays à caractère continental. Il y a donc un grand travail à faire pour mieux faire connaître nos deux peuples pour travailler ensemble", a indiqué notamment, l'Ambassadeur Zhu Jing.

Et d'ajouter : "les médias congolais et chinois vont travailler ensemble pour créer plus d'opportunités de coopération afin de monter quelques projets de coopération concrète avec des objectifs précis dans le secteur de médias. On va continuer à offrir des bourses, des séminaires aux journalistes et professionnels de médias congolais dans le cadre de formation professionnelle", renchérit l'Ambassadeur de Chine en RDC.

Des réalisations à l'actif...

A ce sujet, il faut rappeler qu'une bonne coopération existe entre la RDC et la Chine dans plusieurs secteurs notamment, des médias.

Depuis plusieurs années déjà, de professionnels de médias africains et, particulièrement, congolais bénéficient des formations sur place en Chine.

En 2019, la ville de Changsha, capitale de la province du Hunan, en République Populaire de Chine, a abrité en date du 9 octobre les assises du « Séminaire sur la culture des capacités managériales de l'exploitation de radiotélévision pour la République Démocratique du Congo».

Organisé par l'Institut Professionnel, organe technique du ministère du Commerce Extérieur du Hunan à l'intention des journalistes congolais, ce séminaire visait le renforcement de leurs capacités en matière de gestion managériale du secteur médiatique en RDC. A l'occasion de ce voyage, les journalistes congolais ont eu l'occasion de visiter les médias chinois pour un partage d'expérience.

Mais, avec la pandémie de covid-19, ces formations se font en ligne. La plus récente a eu lieu du 6 au 19 juillet, 64 journalistes et techniciens des pays d'Afrique francophone dont 28 congolais ont participé depuis le mardi 6 juillet à ce séminaire qui revêt une importance capitale sur la gestion de marque des médias cinématographiques et télévisuels en Afrique francophone. Une formation de renforcement des capacités organisée en ligne par l'Institut Professionnel du commerce extérieur de Hunan en Chine.

Du 6 au 19 juillet, soit 14 jours durant, 64 professionnels des médias et techniciens francophones ont appris sur l'histoire la Chine, sa condition nationale, la révolution linguistique à l'époque numérique.

Et, très prochainement, au mois de septembre 2021, une prochaine formation est annoncée à l'agenda.