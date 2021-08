Congo-Kinshasa: Protection des espèces rares - Eve Bazaiba examine l'arrêté sur la taxe d'abattage des espèces protégées

La VPM, ministre en charge de l'Environnement, Eve Bazaïba passe au peigne fin l'arrêté interministériel sur l'abattage d'espèces protégées de faune et flore de la RDC.

Pour ce membre du Gouvernement, ces études lèveront certainement des options en faveur du pays. «C'est une matière d'Etat, je le fais dans le cadre du principe de continuité de l'Etat et de l'amélioration. J'examine, nous verrons ce qu'il y a à retenir dans l'arrêté», a-t-elle déclaré.

A en croire la VPM, s'il s'agit d'abroger carrément cet arrêté, il sera démolie, toutes les décisions qui seront prises seront pour l'intérêt de la RDC. A ce sujet, Eve Bazaïba note qu'elle ne décidera pas sous une certaine pression, mais plutôt pour l'intérêt de la RDC.

«L'okapi, le bonobo, le chimpanzé et tant d'autres font la fierté de notre pays. Il y a des espèces qu'on peut utiliser, il faut qu'on se le dise, une chèvre ne remplacera jamais l'antilope mais entre temps, nous protégeons aussi l'antilope. Il y a des saisons pendant lesquelles on peut chasser et d'autres non», a-t-elle renchéri.

Rappelons que cet arrêté signé en février 2020 et publié dans le journal officiel cinq mois plus tard, autorise la vente et l'abattage même des espèces en voie d'extinction, protégées par la Convention de Washington sur le commerce des espèces. Ce texte controversé autorise par exemple la capture d'un éléphant, moyennant la somme de 1.445 USD. Et pour détenir le pachyderme en captivité, il faut débourser 1.885 US et la somme de 2.885 USD pour l'abattre.