Cameroun: Dette publique - Premier semestre très actif

Ceci situe désormais au 30 juin 2021, l'enveloppe contractée est de 309 milliards de F, selon une récente note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement.

Rendu au mois de juin 2021, le volume de la dette du secteur public du Cameroun enregistre une hausse de 309 milliards de F, pour se situer désormais à 10 687 milliards de F, contre 10 378 milliards de F au 31 décembre 2020.

Cette information est contenue dans la note de conjoncture que vient de publier la Caisse autonome d'amortissement (CAA), structure en charge de la gestion de l'ensemble des emprunts publics de l'Etat et de ses démembrements. Cette évolution de la dette représente 44,4% du Produit intérieur brut (PIB). Ainsi, par rapport à la même période l'année dernière, on note une hausse de 3,6% et 1,5% par rapport au mois de mai 2021.

La CAA explique par ailleurs que la dette du secteur public est constituée de 91,5% de dette directe et garantie par l'administration centrale et 8,5% de dette des établissements et entreprises publiques. Spécifiquement, le volume de la dette de l'administration centrale est évalué à 9 760 milliards de F. Ce qu'il faut noter ici c'est que comparé à l'année 2020, cette dette a augmenté de 3,8%.

De même, par rapport au mois de juin 2020, elle affiche une hausse de 1,6%. Toutefois, si l'on analyse cette dette par rapport au même trimestre de l'année 2020, on constate qu'elle est stable. Par ailleurs, il y a lieu de noter que cette dette est composée de 70,9 % de dette extérieure et de 29,1% de dette intérieure, y compris les restes à payer de plus de trois mois qui se chiffrent à 192 milliards de F.

Concrètement, le montant de la dette extérieure du Cameroun au 30 juin 2021 est de 6 922 milliards de F, soit 28,7% du PIB. Elle est constituée de 45,2% de dette bilatérale, essentiellement destinée vers la Chine (61,7%) et la France (28,5%) ; 42% de dette multilatérale détenue par les groupes de la Banque mondiale (37,6%) et de la Banque africaine de développement (29,5%) et de 18% de dette commerciale.

En ce qui concerne notamment la dette des entreprises et des établissements publics de l'Etat du Cameroun, la CAA la situe à 902 milliards de F, soit une augmentation de 3,3% par rapport à la même période en 2020. Ce qui correspond à 3,7% du PIB. Aussi apprend-on que cette dette est en baisse de 2,2% comparé à décembre 2020 et de 1,1% en fin mars 2021.

Cette hausse de la dette du Cameroun en fin juin 2021, la Caisse autonome d'amortissement la justifie par un ensemble de raisons. Il y a notamment des paiements partiels de la dette de la Société nationale de Raffinage qui est d'ailleurs en cours de restructuration. A cela s'ajoute les remboursements du Port autonome de Douala et de la Cameroon Telecommunications (Camtel). Globalement, malgré cette hausse du volume de la dette du secteur public, elle demeure en dessous du seuil critique communautaire fixé à 70% du PIB.