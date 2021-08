Cameroun: CAN TotalEnergies 2021 - Les dés sont jetés

La flamboyante cérémonie de tirage au sort, hier au Palais des Congrès de Yaoundé, a dévoilé la composition des poules de la compétition.

Cameroun-Burkina Faso. Ce sera le premier match de la 33e Coupe d'Afrique des nations de football TotalEnergies 2021, le 9 janvier 2022 à 17h, au stade d'Olembe. Ainsi en a décidé le sort, et les mains innocentes de quelques anciennes gloires de football hier au cours de la cérémonie de tirage au sort au Palais des Congrès de Yaoundé.

Pendant 90 minutes, le temps d'une rencontre, les quelques 650 invités et les millions de spectateurs à travers le monde ont vécu un show exceptionnel concocté par le Comité local d'organisation (COCAN) de la compétition. Des étoiles plein les yeux, des sourires larges sur les visages, des frissons par moments, le tout, dans une ambiance digne d'une production hollywoodienne.

Tout a été parfait au cours d'une soirée placée sous le haut patronage du chef de l'Etat et portée par le duo Léonard Châtelain-Mimi Fawaz. Avec aux premières loges, le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Dr Patrice Motsepe. Dans son discours de circonstance, le Sud-africain n'a pas manqué de saluer l'implication du président de la République dans la réussite de la prochaine CAN avec notamment le vaste chantier de réhabilitation des infrastructures.

Ceci, afin d'offrir à l'Afrique une fête du football excitante et incroyable dans cinq mois, selon le ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, président du COCAN 20-21. Mais le président de la CAF a surtout profité de cette tribune pour appeler les hommes d'affaires africains à investir dans le football pour impulser le développement du continent.

Un vœu cher au cœur de Patrice Motsepe, qui reste un businessman avant tout. Normal qu'il apprécie les efforts du Cameroun présentées à travers les images des cinq villes qui abriteront les six sites de la compétition : Yaoundé, Douala, Garoua, Limbe et Bafoussam.

Parmi les grands moments de cette cérémonie qui restera certainement comme un premier test réussi sur le chemin de la CAN, on retiendra l'arrivée du trophée, portée par Roger Milla, l'ancien Lion indomptable qui n'a pas manqué de gratifier l'assistance de son humour. De leurs côtés, El Hadj Diouf, ancienne gloire du Sénégal, et Rigobert Song, ex-capitaine légendaire du Cameroun, se sont envoyé des piques amicales.

Pour le plus grand plaisir du public. Mais le clou de cette soirée restera certainement le tirage en lui-même qui a décidé du sort des 24 nations qualifiées pour ce tournoi. Un tirage au sort mené par le Directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu, accompagné d'anciens légendes africaines : les Camerounais Samuel Eto'o et Gaëlle Enganamouit, l'Ivoirien Didier Drogba, le Ghanéen Asamoah Gyan et la légende algérienne Rabah Madjer que d'aucuns ont eu la chance d'apercevoir en chair et en os.

Et la première leçon est que les nations de tradition de football s'en sortent plutôt bien et devraient logiquement se retrouver au prochain tour sans trop de difficultés même si le groupe D avec notamment le Nigeria et l'Egypte s'annonce chaud. Tout comme le groupe C où on retrouve le Maroc et le Ghana. Désormais, le sort en est donc jeté pour cette 33e édition de la CAN TotalEnergies. Et on imagine que tout ce beau monde a déjà hâte d'être au 9 janvier 2022. Comme le temps va nous paraître long à tous.

Les poules de la CAN TotalEnergies 2021

Poule A : Cameroun ; Burkina Faso ; Ethiopie ; Cap Vert

Poule B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Poule C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon

Poule D : Nigeria ; Egypte, soudan, Guinée Bissau

Poule E : Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire