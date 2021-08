Afrique Centrale: CEMAC - Rencontre au sommet

En sa qualité de président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le président de la République, Paul Biya, a convoqué pour ce jour, une concertation.

C'est dans un contexte sanitaire, marqué par la persistance de la pandémie de coronavirus que se tiennent ce jour, les travaux du Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac). C'est donc par visioconférence que vont se dérouler ces travaux placés sous la présidence du président de la République, Paul Biya, par ailleurs président en exercice de cette organisation sous-régionale depuis le 24 mars 2019.

Une rencontre qui intervient près de deux ans après le sommet extraordinaire présidé en présentiel à Yaoundé par le président Paul Biya les 21 et 22 novembre 2019 au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les travaux qui s'ouvrent cet après-midi vont se dérouler sur le thème : « Evaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement ».

Ces travaux connaîtront la participation des six chefs d'Etat de l'organisation sous-régionale, mais aussi d'un certain nombre de personnalités internationales à l'instar de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Gueorguieva, du président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, du président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina et d'un représentant du gouvernement français.

Parmi les six Etats de la sous-région, le Tchad devrait être représenté pour la première fois par le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Deby Itno, aux commandes de ce pays depuis le décès brutal du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, survenu le 20 avril dernier.

Les travaux des chefs d'Etat de ce jour ont été précédés de ceux des experts et une session extraordinaire du conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale (UEAC) qui s'est tenue le 10 août 2021 à Douala.

Les travaux présidés pour la circonstance par le ministre camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, ont été l'occasion de rappeler que le contexte sanitaire et sécuritaire particulièrement difficile que traverse la zone Cemac a accentué les défis liés au développement dans les pays membres.

On comprend dès lors que cette session aura une forte coloration économique, si l'on en juge par la qualité des interventions attendues et la qualité des travaux préparatoires. Outre les discours d'ouverture et de clôture du président en exercice, les participants vont suivre une communication spéciale du président congolais, Denis Sassou N'Guesso, président dédié à la mise en œuvre du Programme des réformes économiques et financières (Pref-Cemac), de même que les interventions des responsables des institutions financières internationales.

Des travaux du Comité de pilotage du Pref-Cemac qui ont eu lieu le 12 août 2021 à Douala, il ressort que du côté de la sous-région, l'on a enregistré une récession de -1,7% en 2020, alors que les prévisions de croissance se situaient à 3,3% avant la pandémie. Une situation qui devra être au cœur des échanges des chefs d'Etat de l'Afrique centrale ce jour.