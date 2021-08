Congo-Kinshasa: Deux panafricanistes reçus par le Ministre de la Communication et médias de la RDC

Le Ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya a reçu en audience deux panafricanistes en l'occurrence, Jean-Emmanuel Pondi et Théophile Obenga, ce mardi 17 août 2021 dans son cabinet. La délégation était conduite par le directeur ad intérim de la RTNC, Freddy Mulumba.

Durant leur rencontre, ils ont échangé autour de la culture et patrimoine africain ainsi que du changement du narratif comme le prône le ministre Muyaya pour que le continent africain et les africains disséminés à travers le monde retrouvent leur identité. Ensemble, ils tiennent à la construction d'une Afrique unie.

"Comme vous le savez, c'est la République Démocratique du Congo qui assume la présidence de l'Union Africaine en ce moment et nous avions échangé sur ces questions pour voir comment cette tâche peut être encore raffermie avec des apports multiples. Nous n'avons pas des projets, mais des suggestions que les uns et les autres sont venus lui faire pour dire qu'il est important que le système éducatif aide les africains à être à l'aise avec eux-mêmes, à mieux se comprendre, à s'apprécier et à avoir des référents sans exclure les autres bien-sûr et sans être en autarcie avec les autres. Mais que l'Afrique occupe une place importante dans le curriculum africain pour que l'unité ne soit pas un vain mot, mais une réalité", a déclaré Jean-Emmanuel Pondi au sortir de l'audience.

Cet éminent professeur a également émis le vœu de voir la culture africaine se manifester de manière concrète et que l'interaction entre les acteurs se manifeste aussi comme c'est le cas avec la nomination du professeur rd-congolais Ribio Nzeza à la direction Culture de l'université d'Alexandrie en Égypte.

Jean-Emmanuel Pondi soutient l'unité du continent noir et ne veut pas le voir morcelé.

"En tant que défenseur des valeurs positives africaines, nous soutenons une Afrique intégrée c'est-à-dire, une Afrique qui regarde ses territoires et ses frontières internes comme de marques géographiques et pas de freins ni de murs. Bien au contraire, ce sont des ponts entre nous. Ce qui s'est passé en Alexandrie est une bonne chose", a-t-il soutenu.

Pour Nicolas Lianza, Directeur de cabinet du ministre de la Communication et médias, le plus important est de rentrer dans la culture africaine.

Il soutient le changement du narratif qui commence par l'identité de soi.

Pour rappel, les deux panafricanistes également éminents professeurs ont participé au grand colloque sur l'histoire et l'Afrique (unité continentale) tenu à Kinshasa, le samedi 14 août 2021. Jean-Emmanuel Pondi est professeur des relations internationales et des sciences politiques à l'université de Yaoundé II et à l'institut des relations internationales du Cameroun.Théophile Obenga, lui, est professeur d'universités.