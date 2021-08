Afrique: Poule B - Le Sénégal favori

Le malheureux finaliste de l'édition 2019 hérite d'un groupe à sa portée, basé à Bafoussam.

Sénégal, Zimbabwe, Guinée et Malawi composent le groupe B de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), logé à Bafoussam. Les Lions de la Teranga, malheureux finalistes de la précédente édition de 2019, évolueront dans une poule qui est manifestement à leur portée. Après avoir littéralement survolé les éliminatoires de cette compétition, les Sénégalais n'ont qu'une seule idée en tête : gagner un premier titre continental. Ils en ont les moyens au regard de l'effectif et de leurs récentes performances. D'ici au début de la phase finale, Sadio Mané et ses coéquipiers seront certainement toujours sur une pente ascendante. La 16e phase finale du Sénégal sera-t-elle la bonne pour un sacre, après être passé si près du but à deux reprises en 2002 et 2019 ?

La Guinée cherchera aussi à tirer son épingle du jeu dans ce groupe. Le Syli national, qui sera à sa 13e CAN, espère faire mieux qu'il y a deux ans. Au pays des Pharaons, les Guinéens avaient été éliminés en huitièmes de finale. Cette fois, la donne pourrait bien changer au regard de l'effectif qui connaîtra un possible réajustement avec l'arrivée des meilleurs joueurs qui se seront distingués lors du récent Championnat d'Afrique des nations (CHAN). La Guinée avait terminé à la troisième place du podium. De quoi rêver d'une équipe qui alliera jeunesse et maturité.

Les « poids plumes » sont le Malawi et le Zimbabwe. Ce qui ne veut pas dire qu'ils feront office de figurants. Rien que leur présence à cette phase finale est la preuve de la constance de leurs résultats ces dernières années. Les Warriors du Zimbabwe ont gagné la Coupe sous-régionale (COSAFA) en 2017 et en 2018. Même si en quatre participations, ils n'ont jamais franchi le premier tour. Ils ont fait montre d'une régularité certaine en étant présent aux deux dernières éditions. La cinquième pourrait-elle connaître une meilleure issue ? Les Flammes du Malawi ont connu le même sort en étant éliminé dès la phase de poule, à deux reprises en 1984 et 2010.