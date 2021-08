Afrique: Yaoundé - Rendez-vous à Olembe

L'enceinte de 60 068 places va accueillir les rencontres du groupe A.

Le stade d'Olembe sera le théâtre les principaux temps de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) Total Energies Cameroun 2021. Il abritera les cérémonies d'ouverture et de clôture du tournoi. Avec ses 60 068 places, l'enceinte en cours de finition est actuellement la plus grande du pays. Prévu pour être l'antre des Lions indomptables et donc de la poule A, le stade affiche déjà fière allure.

Vue de loin, l'infrastructure s'impose par sa façade extérieure avec un revêtement très coloré. Le stade d'Olembe offre de nombreuses commodités aux standards internationaux. Ainsi, il a 28 vomitoires et sorties, et 128 tourniquets pour l'entrée des spectateurs. A l'intérieur, il comporte quatre vestiaires ayant 25 sièges et coffres pour chaque équipe, deux vestiaires pour officiels, une vingtaine de loges Vip, un salon Vvip et quatre salons Vip.

Dix infirmeries, un centre média, une tribune média de 72 places pour reporters radio, 147 pour la TV, 384 pour la presse écrite ont également été prévus. Il faut aussi y ajouter, une salle de conférences, une zone de radiodiffusion composée d'un studio radio et d'un studio TV modernes, 385 projecteurs pour une puissance d'éclairage avoisinant les 5 000 lux. A l'extérieur, un héliport a été aménagé, ainsi que six parkings pour plus de 2 700 véhicules.

A côté, les deux stades annexes. Répartis chacun sur 1 570 m2 et d'une capacité maximale de 1041 places assises, ils sont déjà prêts. D'ailleurs, ces stades avaient servi aux entrainements des Lions indomptables, pendant le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2019. Compétition qu'avait alors abritée le Cameroun entre janvier et février 2020. Ce complexe sportif, en plus des autres dont s'est doté le Cameroun, est parti pour être l'une des grandes attractions infrastructurelles de la CAN Total Energies Cameroun 2021.