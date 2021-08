Cameroun: Agropastoral - Plus de 166 millions pour des producteurs

Des chèques remis hier, 17 août, à des Gic du Moungo et du Nkam, bénéficiaires d'appuis du Pcp-Acefa.

« Nous allons respecter le cahier de charges. » Raïssa Ndenguè Kollo, du Gic « Dempol » basé à Moya (arrondissement du Nord-Makombè, dans le Nkam) et spécialisé dans l'élevage porcin, semble déterminée. Raison, le chèque d'un peu plus de deux millions de F reçu ce 17 août du Programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agropastoral (Pcp-Acefa), dans le cadre des appuis de cette institution aux organisations de producteurs. Les promoteurs du Gic comptent améliorer l'alimentation en eau de leur porcherie, ainsi que le traitement de la provende destinée aux bêtes - au nombre de 109 à ce jour.

Autre producteur présent à la cérémonie d'hier, qui avait pour cadre la délégation régionale du Minepia à Mboppi, Salomon Kenfack, promoteur du Gic Agril-Provenderie, situé à Souza (dans le Moungo). Spécialisé principalement dans la volaille, le groupement espère, une fois que les quelque deux millions de francs à lui destinés seront effectivement dans ses caisses, procéder à une extension de ses installations. « Nous produisons actuellement près de 2000 tous les 45 jours. Après l'extension, nous comptons passer à 3.000 poulets », explique Salomon Kenfack.

Dans un cas comme dans l'autre, les associations concernées, 17 Gic dans le Moungo et 12 dans le Nkam, bénéficiaires au total d'une enveloppe d'un peu plus de 166 millions de francs, devraient augmenter leur production. Ce qui cadre avec des objectifs du gouvernement : accroître et consolider la sécurité alimentaire, réduire les importations, et améliorer la balance commerciale. « Le Cameroun compte sur vous pour l'augmentation de la production, pour que notre pays soit émergent, pour l'autosuffisance alimentaire (... ) L'Etat vous soutient pour cela et attend beaucoup de vous », a déclaré Jean-Claude Kondé, délégué régional du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Littoral aux Gic, les félicitant par ailleurs d'avoir été sélectionnés.

Le coordonnateur national du Pcp-Acefa, Dr Bouba Moumini, pour sa part, a prodigué aux producteurs divers conseils quant à l'usage des appuis ainsi octroyés. Il leur dira notamment de ne pas craindre les contrôles, et d'œuvrer à tenir leurs engagements.