Cameroun: « Priorité aux matériaux de construction normés »

Désiré Côme Awono, président du Conseil de l'Ordre national des architectes du Cameroun.

Qu'est-ce qui peut être à l'origine des effondrements de bâtiments et immeubles à répétition dans les grandes villes ?

L'effondrement d'un immeuble ou d'un bâtiment est tout d'abord la faiblesse de celui-ci à se tenir debout suite aux sollicitations diverses, notamment la résistance du sol, les forces du vent, le poids des constructions voisines.

La géotechnique mal maîtrisée, la structure du bâtiment non résistante aux divers efforts mécaniques des matériaux, la mauvaise mise en œuvre des matériaux de construction utilisés et le non-respect des normes peuvent aussi en être les causes. Toutefois, ces effondrements peuvent être évités si les architectes, les ingénieurs de génie civil et géotechniciens sont consultés. Et si au préalable le permis de construire est obtenu et respecté.

Comment éviter ces incidents ?

Le non-respect de la réglementation en matière de construction conduit à ces incidents. Je ne cesserais jamais de conseiller aux maîtres d'ouvrage, principaux responsables des travaux, de s'entourer d'experts. L'utilisation des matériaux de construction normés est primordiale ainsi que sa bonne mise en œuvre par des professionnels.

La construction n'est pas une science du hasard. Certains articles du Code des Marchés publics ne sont pas respectés. Pour les ouvrages d'architecture notamment, le Code précise qu'il faut faire des concours et attribuer le projet au meilleur. Les marchés de gré à gré sont certes réglementaires, mais il faut éviter les abus. En ce qui concerne la réalisation des projets, s'entourer des maîtres d'œuvre capable de faire une maîtrise d'ouvrage soit complète, soit partielle.

Ceux-ci doivent par ailleurs recruter des bureaux conseils et de contrôle pour éviter les catastrophes. Par ailleurs, il faut respecter les contrats et s'assurer que les maîtres d'œuvre, les architectes ou ingénieurs sont inscrits dans leurs ordres respectifs, afin d'éviter les charlatans.

L'expertise d'un architecte est-elle à la portée de tous ?

L'expertise d'un architecte est à la portée de tous. Un maître d'ouvrage ou le propriétaire d'une construction ne devrait pas dépenser ses économies sans l'assurance d'une expertise avérée. L'architecte est disposé à conseiller toute personne qui le sollicite à la hauteur de son investissement. Raison pour laquelle, nous organisons constamment des journées portes ouvertes gratuites dans les mairies en termes de sensibilisation.

Aussi, nous sommes prêts à accompagner les collectivités territoriales décentralisées qui sollicitent notre expertise tant sur les plans d'urbanisation que dans les commissions de délivrance des permis de construire. Situé en face du cimetière Ngousso à Yaoundé, l'Ordre national des architectes du Cameroun compte environ 300 architectes à l'écoute des populations, du secteur public et privé. Nous venons d'ailleurs d'inscrire 72 jeunes architectes expérimentés pour davantage mériter la confiance de la clientèle.