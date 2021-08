Maroc/Ghana: Groupe C - Alléchant Maroc-Ghana

Le duel sera très attendu dans ce groupe C relevé, où se retrouvent également le Gabon et les Comores.

La poule du paradoxe. Paradoxe entre Ghana, quatre fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations de cette prestigieuse compétition continentale, et les Comores, à leur première participation à une CAN.

A ces deux extrêmes, s'ajoutent le Maroc et le Gabon, deux équipes batailleuses à surveiller de près. Leur prestation en phase qualificative (14 points et premier du groupe E) donne fière allure aux Lions de l'Atlas. Le Maroc, à sa 19e participation à une CAN, pour une victoire en 1976, est un adversaire de haute facture dans cette poule C relevée.

Le Ghana, quatre fois vainqueur de la CAN, s'impose dans cette poule comme le plus capé, avec 24 phases finales, et quatre trophées au palmarès (1963, 1965, 1978 et 1982). Après des qualifications rondement menées - les Black Stars ont terminé premiers de leur groupe avec 13 points - le Ghana arrive dans la compétition avec une bonne dose de confiance. Les amateurs de football salivent déjà à l'idée du choc Maroc-Ghana.

Pour la première fois de l'histoire, les Comores sont du rendez-vous d'une Coupe d'Afrique des nations. Les joueurs du sélectionneur Amir Abdou, découvriront dans quelques mois ces sensations que seule une CAN peut procurer.

La campagne de qualifications pour la Coupe d'Afrique en terre camerounaise qui leur ouvrira les portes de l'élite, à la deuxième place derrière l'ogre égyptien. L'exploit est d'autant plus grand que l'équipe nationale des Comores a été officiellement reconnue par la FIFA en 2005. Les Panthères du Gabon font leur retour à la Coupe d'Afrique des nations.

Après avoir manqué la compétition en 2019 en Egypte, le Gabon a gagné son ticket pour cette 33e édition de la CAN au Cameroun en terminant à la deuxième place de sa poule avec 10 points derrière la Gambie, au terme d'un tournoi qualificatif à rebondissements. Les Gabonais seront de la fête au Cameroun.