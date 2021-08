Seychelles: Le président des Seychelles salue la victoire du président zambien, et la transition pacifique.

Le président des Seychelles Wavel Ramkalawan a adressé un message de félicitations au Président élu de la Zambie Hakainde Hichilema, suite à sa victoire à la récente élection présidentielle du pays.

Il s'agissait de sa sixième participation à une élection présidentielle.

Dans son message, le président Ramkalawan a déclaré « qu'à titre personnel, votre élection à la plus haute fonction du pays, contre toute attente et dans l'adversité, me rappelle dans une large mesure mes propres combats pour instaurer une démocratie et une réconciliation durables dans mon pays. Votre succès témoigne de votre persévérance, de vos références démocratiques et de la confiance du peuple zambien dans vos qualités de dirigeant. La preuve en est que votre prédécesseur et le peuple zambien se sont déjà engagés dans le processus d'une transition pacifique du pouvoir. C'est tout à leur honneur et je les salue".

Le président sortant avait concédé sa défaite et salué la victoire de son rival historique

Le Président Ramkalawan a également souligné le lien d'amitié exemplaire et de coopération que partagent les Seychelles et la Zambie.

"J'espère que, pendant votre mandat, nous pourrons élargir et renforcer davantage nos relations bilatérales et multilatérales pour le bénéfice commun de nos deux pays et de nos deux peuples", a conclu le président Ramkalawan.