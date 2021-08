Angola: Le Parlement commence à interroger les dirigeants

Luanda — Les ministres d'État, ministres et gouverneurs de province font l'objet d'auditions et d'interpellations, dans les commissions de travail spécialisées de l'Assemblée nationale (AN), dans le cadre de la Loi de révision constitutionnelle, publiée ce lundi dans le Journal officiel.

Les auditions et interpellations, qui relèvent des compétences de l'Assemblée nationale, dans le domaine de la surveillance et du contrôle, sont effectuées sur demande préalable du Président de la République, y compris le contenu de la de la sollicitation, tel qu'établi à l'article 162 du la Loi de révision constitutionnelle.

Le même article établit que l'Assemblée nationale est chargée d'approuver la constitution des Commissions d'enquête parlementaires, d'enquêter sur les faits et situations concrètes découlant de l'activité de l'Administration publique, de communiquer les constatations et conclusions respectives au Président de la République et, si nécessaire, aux autorités aux autorités judiciaires.

Dans le Journal officiel, série I - n° 154, du 16 août, il est indiqué que les mécanismes de contrôle et d'inspection ne confèrent pas à l'Assemblée nationale le pouvoir de juger l'exécutif politiquement ou de remettre en cause sa continuité dans ses fonctions.

Le Parlement est également chargé de recevoir et d'apprécier, dans les délais légaux, les rapports trimestriels d'exécution du Budget Général de l'Etat, transmis par le Titulaire du Pouvoir Exécutif.

La Loi de révision constitutionnelle clarifie les difficultés d'interprétation du contrôle et de la supervision de l'exécutif, par l'Assemblée nationale, et garantit l'exercice du droit de vote aux citoyens angolais résidant à l'étranger.

Elle supprime le principe de gradualisme dans la mise en œuvre des élections municipales et modifie le statut des institutions telles que la Banque Nationale d'Angola, qui a désormais le statut constitutionnel d'une entité indépendante et une nouvelle nomination pour son gouverneur.

Le Président de la République, João Lourenço, a promulgué, vendredi dernier, la loi de révision constitutionnelle, après son approbation par l'Assemblée nationale, en deuxième délibération, avec 149 voix pour, cinq contre et 49 abstentions, pour répondre à la arrêt de la Cour constitutionnelle.

L'Assemblée nationale a supprimé les règles déclarées inconstitutionnelles dans l'arrêt de la Cour, notamment l'obligation d'adresser des rapports au Président de la République et au Parlement, par les Cours Supérieures (Suprême, Constitutionnelle, de Comptes et Militaire Suprême) et du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La Cour constitutionnelle a conclu que l'obligation pour les Cours supérieures et le Conseil supérieur de la magistrature d'adresser des rapports annuels de leurs activités au Président de la République et à l'Assemblée nationale pour information, viole le principe de séparation et d'interdépendance des organes souverains, ce qui est dans les limites matérielles de la révision constitutionnelle.

La Constitution attribue au Président de la République et à un tiers des 220 députés de l'Assemblée nationale compétence pour la révision constitutionnelle.