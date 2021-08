Algérie: Tebboune réaffirme la poursuite de la concrétisation des engagements tenus devant le peuple algérien

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, mercredi, sa détermination à poursuivre la concrétisation de ses engagements et à honorer ceux tenus devant le peuple algérien, mettant en avant la prochaine échéance électorale qui verra l'élection d'Assemblées communales et de wilaya "à même d'accompagner la cadence de développement de manière plus efficace".

"Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer ma détermination à poursuivre la concrétisation des engagements et à honorer ceux tenus devant notre vaillant peuple", a déclaré le Président de la République dans un message lu en son nom par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebigua lors d'une Conférence au Cercle national de l'Armée (Alger), à l'occasion de la célébration du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956).

"Alors que nous nous recueillons à la mémoire de nos vaillants chouhada, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos frères moudjahidine, que Dieu leur accorde longue vie, de même que j'adresse mes voeux les meilleurs à mon peuple qui célèbre ce grand anniversaire de son Histoire, tourné, en dépit des difficultés conjoncturelles, vers l'avenir avec confiance et espoir", a conclu le Président Tebboune.