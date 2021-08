Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid

document

Alger — Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956).En voici la traduction APS:

"Chères concitoyennes, chers concitoyens

Les immenses sacrifices consentis par le peuple algérien pour le recouvrement de sa liberté et de sa souveraineté demeureront une source de force pour notre nation qui fait face à des défis et s'est engagée dans l'édification de l'Etat-nation, l'Etat de droit et des institutions où sont consacrés véritablement les principes de la bonne gouvernance, les valeurs de citoyenneté et les libertés garanties par la loi.

En commémorant des événements mémorables dont le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956) et en faisant de ces haltes et repères historiques des occasions renouvelées de nous enorgueillir de notre glorieuse histoire, les générations montantes sont appelées, par devoir de loyauté, à parachever le parcours de nos vaillants prédécesseurs avec le même esprit de patriotisme et la même volonté et détermination de surmonter les épreuves et les difficultés.

Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Récemment, après la catastrophe qu'a connue notre pays suite aux incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas, le peuple algérien vaillant a démontré sa cohésion et son esprit d'entraide et de solidarité à toute épreuve.

Tout en réitérant nos sincères condoléances et notre profonde compassion aux familles des victimes qui ont péri lors de cette tragédie, que Dieu leur fasse miséricorde et accorde un prompt rétablissement aux blessés, civils et militaires, nous tenons à glorifier cet esprit authentique, ancré dans les entrailles de la nation et qui protège notre peuple contre la perfidie, les complots et les machinations des ennemis de la patrie dont les manoeuvres se retourneront contre eux et devront alors répondre des actes abominables et des crimes odieux qu'ils ont commis et qu'ils continuent de commettre.

J'appelle, à cette occasion, les citoyennes et les citoyens à faire en sorte que cette terrible épreuve, où la solidarité et l'entraide ont prévalu, renforce notre unité nationale et à transformer l'élan des enfants de l'Algérie, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), les corps de sécurité et la Protection civile, en acquis sur la voie d'édification d'une Algérie solidaire, unifiée et forte.

Mesdames, Messieurs,

Nous nous inclinons, aujourd'hui, avec déférence à la mémoire du héros, le chahid Zighoud Youcef et de ses vaillants frères chouhada qui ont écrit, avec leur sang béni, une page de l'histoire de la Glorieuse guerre de libération, à laquelle ils donnèrent un élan et un souffle nouveaux à une période difficile marquée par la mort au champ d'honneur et l'arrestation de nombre de ses hauts dirigeants. Ces offensives furent un tournant décisif dans l'histoire de la lutte armée contre le colonisateur.

Aussi, remémorons-nous les sacrifices de vaillants héros réunis au Congrès de la Soummam dans la wilaya III historique à Ifri Ouzellaguen, un des remparts de l'unité nationale.

Je voudrais saisir cette occasion pour réaffirmer ma détermination à poursuivre la concrétisation des engagements et à honorer ceux tenus devant notre vaillant peuple.

A ce titre, les préparatifs de la prochaine échéance électorale prévue pour le mois de novembre (en cas d'amélioration de la situation sanitaire) vont bon train. Elle verra l'élection d'Assemblées communales et de wilaya à même d'accompagner la cadence de développement de manière plus efficace, en réponse aux exigences des citoyens dont les plus urgentes seront prises en charge par la mobilisation de davantage de moyens au titre du Plan d'action du gouvernement, par le truchement duquel se poursuivront les efforts visant à garantir les conditions d'une transition rapide vers l'édification d'une économie diversifiée et fortement développée.

Alors que nous nous recueillons à la mémoire de nos vaillants chouhada, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos frères moudjahidine, que Dieu leur accorde longue vie, de même que j'adresse mes voeux les meilleurs à mon peuple qui célèbre ce grand anniversaire de son Histoire, tourné, en dépit des difficultés conjoncturelles, vers l'avenir avec confiance et espoir.

Vive l'Algérie libre et souveraine

Gloire à nos martyrs.