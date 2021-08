Congo-Kinshasa: Protection des Banyamulenge - Fizi, Mwenga et Uvira - Béatrice Gisaro lance un S.O.S

De 2004 à 2021, soit 17 ans jour pour jour, depuis le massacre de Gatumba, la vie humaine ne représente plus grand-chose dans les Hauts Plateaux de Fizi, Mwenga et d'Uvira à cause des tueries perpétrées par les groupes armés locaux et étrangers.

Curieusement, les principales victimes sont les Banyamulenge qui perdent, en même temps, maisons, écoles, hôpitaux et bétail, dont la valeur pourrait aller au-delà de 500 millions de dollars américains. Telles sont les révélations faites par Béatrice Gisaro au cours d'une activité organisée par la Communauté Banyamulenge de Kinshasa, vendredi 13 août 2021 à l'immeuble Reine de la paix situé dans la commune de la Gombe, laquelle activité a connu la participation de plusieurs autorités dont Charles Mukiza, Président de la Communauté Banyamulenge vivant à Kinshasa ainsi que celle du Président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo.

Ainsi, pour l'instauration effective de la paix dans cette partie du territoire national, Madame Béatrice Gisaro lance un s.o.s à l'endroit des autorités du pays, pour des actions de grande envergure à même de contrecarrer toute stratégie des ennemis de la paix en RDC de bafouer la vie du peuple Banyamulenge dans les Hauts Plateaux de Fizi, Mwenga et d'Uvira dans la province du Sud-Kivu.

Dans son message-plaidoyer, Béatrice Gisaro a insisté sur la pacification de Fizi Mwenga et Uvira car, a-t-elle fait savoir, les personnes âgées, les femmes ainsi que les enfants sont les plus exposés et, plusieurs fois, victimes de ces actes ignobles. «Nous savons tous que dans les conflits armés, et les massacres, les personnes âgées, les femmes ainsi que les enfants sont ceux qui payent le lourd tribut en termes de perte en vie et d'abus physiques.

En effet, pour les tueurs, ce sont les cibles faciles », a-t-elle indiqué, avant de regretter les actes d'agression dont ont été victimes deux femmes Banyamulenge au mois d'avril et juin de l'année 2020, lesquels actes ont ôté la vie à Aimé Natambara, tuée à l'âge de 38 ans, Francine Nyamwiza, Nyamutarutwa, Royi Nagabiro ainsi que Véronique Nagaju, dans le territoire de Fizi.

Et, tout récemment, Sophia Nyirandorimana, la mère biologique de Charles Mukiza, incendiée dans sa maison le 16 mars 2021. Selon Béatrice Gisaro, certains officiers de l'armée seraient derrière ces événements malheureux dont sont victimes les Banyamulenge. Pour une issue favorable, Béatrice Gisaro appelle à une justice équitable devant remettre les Banyamulenge dans leurs droits. Une Justice digne d'un véritable Etat de droit bâti sur des valeurs républicaines, gage du développement de la RDC.