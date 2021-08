Congo-Kinshasa: Désignation du remplaçant de Nangaa - CENI - Va-t-on vers l'aboutissement des tractations ?

Et si cette fois c'était la bonne pour les 8 confessions religieuses de s'accorder autour d'une personne devant remplacer Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ?

Avec l'arrivée de Marcel Utembi, Président de la Plateforme des confessions religieuses à Kinshasa, va-t-on cette fois-ci, vers l'aboutissement des tractations ? Mystère. Toutefois, au-delà du délai supplémentaire de trois jours qu'a accordé le Président Christophe Mboso qui d'ailleurs expire ce mardi à minuit, les chefs religieux doivent agir rapidement en privilégiant l'intérêt supérieur de la Nation. L'attente aura été longue.

D'ores et déjà, l'Eglise du Christ au Congo (ECC) a annoncé hier, l'arrivée du président de la plateforme des confessions religieuses, Mgr Marcel Utembi Tapa. L'ECC, qui assure la vice-présidence de cette plateforme à travers le Révérend Pasteur Bokundoa, fait savoir qu'ils ont écrit au Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, pour lui demander de prolonger le délai supplémentaire de 72 heures qui leur avait été accordé pour recommencer les discussions visant à désigner le candidat président de la CENI et un autre candidat pour la plénière de cet organe d'appui à la démocratie.

Pendant ce temps-là, les six autres confessions religieuses à l'exception des catholiques et les protestants ont tenu une réunion de plénière hier lundi 16 août faisant suite à ce délai de trois jours leur accordé par le Bureau de l'Assemblée nationale.

Réunies à la CIME, les six confessions religieuses se sont appuyées sur l'article 16, paragraphe 2 de leur charte, qui dit que la majorité des membres de la plénière peut aussi convoquer une réunion de la plénière en cas, disent-elles, d'empêchement du président ou encore du vice-président de la plateforme.

«Compte tenu des désagréments vécus lors des réunions précédentes, notamment les manifestations de la rue et les allégations d'enregistrements illégaux des échanges lors des débats, la réunion se tiendra pour la circonstance au siège de la CIME, sis villa 80 de Mont-Fleury, Quartier Joli-Parc dans la Commune de Ngaliema», faisaient-elles savoir dans un communiqué. Après réunion, aucune communication officielle n'a été divulguée.

Interpellation de Mboso

Alors que la plénière de la Chambre basse du parlement avait pris la résolution portant création d'une commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et désignation de ses membres au cours d'une séance plénière, Christophe Mboso N'kodia, répondant à une correspondance, a interpellé Mgr Marcel Utembi, président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et de la plateforme des confessions religieuses et André Bokundoa-bo-Likabe, président de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) et vice-président de la plateforme des confessions religieuses. Le speaker de l'Assemblée nationale a noté sans surprise leur indignation au sujet de l'invitation lancée aux chefs des confessions religieuses par la commission chargée d'examiner les candidatures transmises à la chambre basse du parlement par les composantes.

Ce, a-t-il ajouté, afin d'éclairer sa lanterne et lui faciliter la tâche dans le traitement desdits dossiers. Mboso N'Kodia a-t-il rappelé que la commission est une émanation de l'Assemblée nationale, en application des dispositions combinées des articles 48 de son règlement intérieur et 12 de la loi organique de la CENI. Et ce, avant de décrier l'attitude de deux chefs religieux.

Vers des fortes manifestations

Pendant ce temps-là, la coalition Lamuka du tandem Fayulu-Muzito projette une marche sur l'ensemble du pays dans les jours à venir pour exiger des réformes institutionnelles consensuelles sur l'ensemble des questions électorales. Un appel à la mobilisation a été lancé hier. Et donc, nonobstant les questions sur le consensus qui pêchent dans le chef de la plateforme religieuse, un désaccord va, de facto, jeter un discrédit autour de cette question majeure qui annonce les couleurs de ce qui doit être les prochains scrutins voulus apaisés, crédibles et transparents.