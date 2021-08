Afrique de l'Ouest: Le Conseil de sécurité préoccupé par la situation sécuritaire au Sahel

NEW YORK (Nations-Unies) - Le Conseil de sécurité s'est déclaré préoccupé par la détérioration des conditions de sécurité dans certains pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, par la montée du terrorisme au Sahel et dans le bassin du lac Tchad.

Dans une déclaration publiée par sa présidence, mardi, le Conseil de sécurité se dit également inquiet de la montée des actes de piraterie dans le golfe de Guinée et encourage la poursuite des efforts menés aux niveaux national et régional pour lutter contre ces menaces.

Les actions violentes lesquelles entravent le retour de l'autorité de l'Etat, le rétablissement des services sociaux de base et la restauration de l'Etat de droit dans certaines zones de la région, inquiètent aussi les membres du Conseil.

Les membres réitèrent également leur "ferme condamnation des attaques et des menaces d'attaque dirigées contre les écoles, les enfants et le personnel éducatif, y compris des enlèvements survenus récemment au Nigéria".

Selon les membres du Conseil, il importe de s'attaquer aux conditions sous-jacentes qui favorisent la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme en Afrique, notamment en veillant à la reconstruction et au relèvement nationaux, en renforçant la bonne gouvernance et en facilitant le développement socioéconomique en Afrique.

Ils soulignent également l'importance que revêt la participation pleine, égale et véritable des femmes au maintien de la paix et de la sécurité.

A travers la même déclaration, le Conseil de sécurité salue les efforts déployés par les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel ainsi que par l'Union africaine et la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour prévenir et régler les problèmes de sécurité, qui sont exacerbés par le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, notamment les flux d'armes illicites, dans la région.