Algérie: Incendies - Appel à transformer l'élan de solidarité du peuple algérien en un acquis

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, mercredi, à faire en sorte que l'élan de solidarité et l'esprit de fraternité dont a fait montre le peuple algérien durant les incendies ayant ravagé plusieurs wilayas, renforcent l'unité nationale et soient un acquis sur la voie d'édification d'une Algérie "solidaire, unifiée et forte".

"Récemment, après la catastrophe qu'a connue notre pays suite aux incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas, le peuple algérien vaillant a démontré sa cohésion et son esprit d'entraide et de solidarité à toute épreuve", a affirmé le Président de la République dans un message à l'occasion de la Journée nationale du moudjahid marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), lu en son nom par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua.

A cette occasion, le chef de l'Etat a "réitéré ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des victimes qui ont péri lors de cette tragédie, que Dieu leur fasse miséricorde et accorde un prompt rétablissement aux blessés, civils et militaires".

Après avoir exprimé sa fierté pour "cet esprit authentique, ancré dans les entrailles de la nation et qui protège notre peuple contre la perfidie, les complots et les machinations des ennemis de la patrie dont les manoeuvres se retourneront contre eux", le Président Tebboune a affirmé que "ces ennemis devront alors répondre des actes abominables et des crimes odieux qu'ils ont commis et qu'ils continuent de commettre".