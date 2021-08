Congo-Brazzaville: Droits humains - Le Pnud et le CNDH actualisent leur partenariat

Une lettre d'accord de partenariat pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Congo a été signée, le 18 août à Brazzaville, entre le représentant du Pnud au Congo, Maleye Diop, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Valère Gabriel Etéka-Yemet.

Cette lettre d'accord de partenariat 2021 est le prolongement de celle signée en 2020 qui promeut les questions de droits humains. Elle s'articulera sur le lancement du centre de documentation pour les droits de l'homme à la faveur d'une exposition sur les activités qui seront réalisées en 2021.

Outre la documentation, la collaboration entre le Pnud et la CNDH prendra aussi en compte l'opérationnalisation de la plateforme électronique de monitoring des recommandations de l'examen périodique universel (Epu) par le financement des descentes auprès de certains ministères ou autres organismes détenteurs d'obligations relatives à ces recommandations.

Dans le contexte de la lutte contre le coronavirus, les deux institutions se focaliseront également sur la réalisation d'un deuxième séminaire de formation des agents de la force publique sur la promotion et la protection des droits de l'homme.

« Le grand nombre des citoyens touchés par la grande campagne de prévention des violations des droits de l'homme dans le contexte de la lutte contre le coronavirus lancée l'année dernière impliquent des ONG de sensibilisation à Pointe-Noire », a révélé Maleye Diop, représentant du Pnud au Congo.

La lettre d'accord de partenariat pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Congo fait partie des engagements et des priorités retenues entre le Pnud et le gouvernement dans le programme cadre de coopération pour la période 2020-2024.

Face à la pandémie de Covid-19, le président de la CNDH s'est montré très préoccupé par de « pertes immenses en vie humaines à travers le monde. (...) Et la situation épidémiologique au Congo est sous contrôle. L'état d'urgence sanitaire est, cependant, régulièrement reconduit, le port obligatoire et conforme du masque facial, la distanciation physique dans les lieux publics, toutes les mesures de riposte demeurent en vigueur et la vigilance est de mise ».

Par ailleurs dans ce contexte, il s'est indigné de la menace potentielle des droits humains. « En effet, la période d'exception de l'état d'urgence sanitaire constitue une menace potentielle d'atteinte aux droits de l'homme. Pourtant, ceux-ci sont un levier essentiel pour la riposte à la pandémie », a indiqué Valère Gabriel Etéka-Yemet.